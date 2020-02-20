«Раньше лучше было»: Седокова впервые в жизни подстригла челку

Певица призналась, что столь смелого бьюти-эксперимента от нее не ожидали даже близкие.

Анна Седокова вслед за Виталиной Цымбалюк-Романовской поддержала тренд на челку. Пианистка на днях к тому же сделала выпрямление волос и поэкспериментировала с макияжем.

Увы, но резкое изменение образа бывшей жены Армена Джигарханяна далеко не все восприняли с энтузиазмом, кое-кто из поклонников счел, что теперь у Виталины более жесткий имидж. Но кто сказал, что это плохо?

Изменения во внешнем облике Анны Седоковой тоже были приняты неоднозначно. Певица призналась, что даже ее близкие удивились этому эксперименту с внешностью. «Некоторые даже обиделись», — удивилась звезда.

«Мне кажется, раньше лучше было», «Ты с ней намучаешься. Она станет первой и последней», «Вам очень идет, но вы теперь запаритесь, или этому стилисту придется с вами жить», «Замучаешься так каждый раз укладывать», — безрадостно отреагировали на новый имидж Седоковой ее фолловеры.

Впрочем, многие предпочли не думать о предстоящих трудностях, а просто поздравили Анну с изменениями.

Кстати, сама артистка в восторге от новой прически! Ведь она впервые в жизни решилась на этот поступок.