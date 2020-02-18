«Челка молодит»: Анфиса Чехова сменила имидж

42-летняя телеведущая Анфиса Чехова сменила имидж. Снимок нового образа актриса обнародовала в Instagram.

Для себя Анфиса выбрала более короткий вариант стрижки, избавившись, таким образом, от длинной и пышной шевелюры. Помимо этого, Чехова покрасила волосы в более светлый цвет, изменив ставшему уже привычным мелированному каштановому.

Сильнее же всего изменила образ внезапно появившаяся длинная диагональная челка – она удачно скорректировала круглые черты лица знаменитости.

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С новой стрижкой Чехова впервые вышла в свет на премьеру нового сезона российского шоу «Модель XL». Многие присутствующие отметили, что в новом образе Анфиса стала выглядеть свежее и моложе.

Согласились с этим утверждением и фолловеры актрисы. В комментариях они поспешили написать Чеховой множество комплиментов.

«Выглядите просто потрясающе», «Челка вас молодит», «Прическа огонь», «Натуральный цвет, вам очень идет», «Сначала перепутала вас с Алсу. Выглядите отлично», — поделились они своими впечатлениями.