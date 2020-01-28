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«Челка – это не главное»: Ольга Серябкина объявила о полной смене имиджа

Поклонники услышат от звезды музыку, которую от нее не ждут.

«Челка – это не главное»: Ольга Серябкина объявила о полной смене имиджа
Ольга Серябкина. Кадр из эфира RU.TV

Ольга Серябкина после нескольких месяцев работы в режиме нон-стоп, решила устроить себе перезагрузку. Она отказалась от сочинительства, минимизировала количество гаджетов в своей жизни и поработала над имиджем. Теперь у нее более короткие волосы и густая челка.

«Челка – это не главное. Это последний визуальный этап», — сказала певица в интервью RU.TV.

В «период тишины» звезда пересмотрела свои взгляды на себя и свою музыку.

«Я поняла, что не боюсь меняться, каких-то глобальных изменений. К примеру, я не боюсь смены имени, прически, чего угодно. Это все равно буду я», — заявила певица.

Теперь поклонников Ольги ждет невероятное количество премьер, которые стартуют уже с первых чисел февраля. Как утверждает звезда, такую музыку от нее «вряд ли ждут».

«Интригую, потому что больше всего ненавижу описывать то, что будет, я люблю говорить по факту!» — объяснила Ольга.

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«Челка – это не главное»: Ольга Серябкина объявила о полной смене имиджа
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