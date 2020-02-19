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«Образ – огонь!»: Цымбалюк-Романовская выпрямила волосы и подстригла челку

Лагерь поклонников пианистки разделился на две половины: одним изменения нравятся, а другим - нет.

«Образ – огонь!»: Цымбалюк-Романовская выпрямила волосы и подстригла челку
Цымбалюк-Романовская. Программа "ПРЕЛЬские тезисы", стоп-кадр.

Когда женщина хочет поднять настроение, она идет в магазин и салон красоты. В последнее время Виталина Цымбалюк-Романовская сильно нервничала из-за новостей о бывшем муже Армене Джигарханяне, который вернулся к прежней супруге. Поэтому не удивительно, что в ее гардеробе неожиданно появилось стильное пальто из стриженой норки, теперь же звезда предстала в практически неузнаваемо образе.

Виталина выпрямила волосы, подстригла челку и поэкспериментировала с макияжем. В своем блоге пианистка призналась, что изменение имиджа благотворно повлияло на ее душевное равновесие.

Преданные поклонники приняли новый стиль Цымбалюк благотворно.

«Очень идет такая прическа! Женщина-кремень такая!», «Вам очень идет, глаза восхитительны», «Вот это метаморфозы! Вам очень к лицу!», «Образ – огонь!» — написали они.

Однако некоторые фолловеры не смогли принять усовершенствованный имидж Виталины.

«Верните свои локоны и никого не слушайте, что кудри старят…», «По-моему, ушла нежность, индивидуальность, женственность. Надеюсь, это просто образ на день!» — можно увидеть в комментариях Instagram Романовской.

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