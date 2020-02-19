Челка не рулит: Павел Погребняк раскритиковал новый образ супруги

Накануне в своем инстаграме светская львица и супруга российской звезды футбола Павла Погребняка поделилась с подписчиками селфи с новой стрижкой. Мария отстригла челку и спросила у своих фолловеров: «Челка рулит или нет?»

Мнения комментаторов разделились практически поровну. Кто-то из подписчиков восторженно похвалил девушку за смелость в смене имиджа, усыпал комплиментами и написал «красотка», а кто-то категорично заявил, что «без челки лучше». В лагере противников нового образа оказался и супруг Марии. Он написал свое твердое «нет», на что возлюбленная ответила:

«Ох, как же она тебе не нравится, что ты даже коммент оставил под фоткой», — посмеялась над супругом Погребняк.

Блондинка уже давно придерживается своего образа светловолосой красавицы без челки. Однако, видимо, накануне весны и ей захотелось перемен во внешности. А не так давно девушка рассказала о самом дорогом подарке от мужа — кольце с бриллиантами.