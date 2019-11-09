«Совсем другая»: Ани Лорак поддержала тренд на удлиненную челку

Ани Лорак уже оправилась после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу. Она встречается с молодым продюсером из лейбла Black Star Егором Глебом. Неудивительно, что 41-летняя певица смогла завоевать 26-летнего парня. Она обладает стройной фигурой и эффектной внешностью. Артистка вновь это доказала, когда едва не показала пышную грудь на съемках клипа за границей. Миниатюрный костюм позволил девушке похвастаться своей фигурой.

А недавно Ани Лорак сменила прическу. Она решила отрезать челку. На свежем фото певица предстала с трендовой удлиненной челкой, которую также недавно сделала Александра Савельева. Пряди буквально обрамили лицо девушки, сделав его более выразительным. Ко всему прочему, артистка облачилась в блузку с принтом и кожаную юбку с карманами.

«С маленького шага начинается дорога. С улыбки начинается состояние счастья!» — написала Лорак.

Преображение певицы вызвало восторг у ее коллег-мужчин. «Другая», — заявил Игорь Гуляев. А Игорь Крутой и Арман Давлетьяров оставили в комментариях эмоджи с сердечками. Поклонники тоже не остались в стороне. «Очень красивый образ!», «Совсем другая! Красотка», «Вам очень подходит челка», «Вы стали похожи на Наталью Дарьялову», — высказались пользователи соцсети.

Напомним, что за всю карьеру Лорак почти не экспериментировала с имиджем. Она всегда носила длинные темные локоны. Но похоже, что, став свободной, артистке захотелось перемен. Возможно, что в будущем она решится на более кардинальные изменения.