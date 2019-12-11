Бабкина сделала прямую челку и стала выглядеть моложе на несколько лет

Надежда Бабкина в свои 69 лет не перестает экспериментировать с имиджем. Артистка любит менять не только наряды, но и прически. Ранее поклонники видели ее с африканскими кудряшками и выпрямленными волосами. К слову, певица выглядит моложе своего возраста и умеет выглядеть ярко и женственно, поэтому неудивительно, что она смогла покорить сердце Евгения Гора. К тому же, уже не первый год певица выступает в качестве эксперта в программе «Модный приговор», что тоже подталкивает ее к переменам во внешности.

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Накануне Бабкина поделилась новым фото. Она неожиданно для многих предстала с новой прической. Свои темные волосы певица подстригла и сделала прямую челку. Более того, она завила волосы в объемные аккуратные кудри. В сочетании с ярким макияжем казалось, что у артистки кукольное лицо. Некоторые поклонники поразились тому, как за счет прически Надежда Георгиевна помолодела.

«Сногсшибательный имидж! Браво! Стильно, красиво и модно», «Все люди стареют, а Надежда Бабкина молодеет», «Как хорошо подобран стиль и прическа, и макияж. Очень молодит вас», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

А Марина Корабель, звездный бьютимейкер и стилист, рассказала порталу Teleprogramma.pro, насколько в тренде сейчас челки.

«Действительно, буквально год назад челки вернулись в моду, но вернулись не в той интерпретации, как было раньше — гладкие и четкие, как у Клеопатры. Челка вообще очень хорошо корректирует лицо. И в принципе можно любому человеку подобрать челку, главное выбрать правильную форму. Если говорить про актуальность челки, то если бы в данном случае челка была не такая гладкая, чуть более объемная, текстурированная, ее можно было бы разложить на разные стороны, придать форму. Если говорить об укладке в целом, то видно, что она сделана парикмахером», — высказалась Марина.

По словам эксперта, сейчас в тренде легкость и небрежность. «Все кудри надо расчесать, а челку сделать более легкую и объемную», — заключила Марина.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель, также ее многие знают под фамилией Фоменко, является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Она создает для моделей полный образ от макияжа и прически до наряда. Марина обучалась профессии парикмахера в профессиональном училище № 76 в Санкт-Петербурге, а позже получила дополнительное образование: она обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в Учебно-эстетическом центре Estetista.