Принц Гарри и Меган Маркл возьмут отпуск на шесть недель

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл недавно вернулись в Великобританию после тура в Южную Африку. Их путешествие продлилось десять дней. В длительную поездку королевская пара впервые взяла своего единственного наследника Арчи, который родился в мае нынешнего года.

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Накануне стало известно, что после такого тура принц Гарри и Меган Маркл решили сделать перерыв и возьмут отпуск на шесть недель, чтобы отдохнуть и провести как можно больше времени с близкими. В этот период герцоги Сассекские не будут выполнять свои королевские обязанности.

По информации интернет-издания Daily Mail, их отпуск начнется только с середины ноября, так как до этого момента у принца Гарри и Меган Маркл расписана буквально каждая минута.

Один из пунктов будущего отдыха – поездка королевской пары в США, во время которой Арчи впервые увидит родину своей мамы.Напомним, недавно из поездки также вернулись принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они с официальным визитом посетили Пакистан.