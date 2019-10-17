ЗВЕЗДЫ

Меган Маркл пренебрегла общением с Елизаветой II

Американская актриса все больше портит отношения с родственниками своего мужа – принца Гарри.

Меган Маркл пренебрегла общением с Елизаветой II
Меган Маркл/Фото: https://www.instagram.com/p/B3EnrMUlHpa/

Меган Маркл спровоцировала очередную волну кривотолков вокруг ее персоны, променяв визит к королеве Елизавете на поездку к Элтону Джону. Как стало известно, не так давно королева пригласила герцогов Сассекских навестить ее в резиденции Балморал в Шотландии. Визит планировалось назначить на осень. Каково же было удивление Елизаветы, когда Меган отказалась лететь, сославшись на слишком юный возраст сына Арчи – сейчас малышу пять месяцев, но он успел уже побывать в Ницце. Вместо семейных сборов, Меган и Гарри, прихватив малыша, улетели на Ибицу, где пообщались с сэром Элтоном Джоном.

Напомним, что отдельным поводом для скандала в королевском семействе стало желание Меган выйти замуж в тиаре князя Владимира Романова. Украшение после революции было вывезено в Лондон, чуть позже его выкупили Виндзоры. Сейчас тиара хранится под строгим контролем королевы Елизаветы. Когда же герцогиня Сассекская покусилась на головной убор, за нее вступился супруг – принц Гарри. Он твердо заявил бабушке, что любимая жена будет получать все, что захочет. В свою очередь Елизавета отрезала – Маркл получит лишь то, что разрешит она.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьявизит в Шотландиюкоролева ЕлизаветаМеган МарклМеган Маркл конфликт с ЕлизаветойМеган Маркл последние новостиМеган Маркл сегодняпринц Гарри.
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл пренебрегла общением с Елизаветой II
Интересно?
Поделись с друзьями: