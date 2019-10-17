Меган Маркл пренебрегла общением с Елизаветой II

Меган Маркл спровоцировала очередную волну кривотолков вокруг ее персоны, променяв визит к королеве Елизавете на поездку к Элтону Джону. Как стало известно, не так давно королева пригласила герцогов Сассекских навестить ее в резиденции Балморал в Шотландии. Визит планировалось назначить на осень. Каково же было удивление Елизаветы, когда Меган отказалась лететь, сославшись на слишком юный возраст сына Арчи – сейчас малышу пять месяцев, но он успел уже побывать в Ницце. Вместо семейных сборов, Меган и Гарри, прихватив малыша, улетели на Ибицу, где пообщались с сэром Элтоном Джоном.

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Напомним, что отдельным поводом для скандала в королевском семействе стало желание Меган выйти замуж в тиаре князя Владимира Романова. Украшение после революции было вывезено в Лондон, чуть позже его выкупили Виндзоры. Сейчас тиара хранится под строгим контролем королевы Елизаветы. Когда же герцогиня Сассекская покусилась на головной убор, за нее вступился супруг – принц Гарри. Он твердо заявил бабушке, что любимая жена будет получать все, что захочет. В свою очередь Елизавета отрезала – Маркл получит лишь то, что разрешит она.