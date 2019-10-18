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Меган Маркл пожаловалась на преследовавших ее во время беременности папарацци

Супруга принца Гарри, 38-летняя герцогиня Сассекская, до сих пор не может забыть негативных эмоций по этому поводу.

Меган Маркл пожаловалась на преследовавших ее во время беременности папарацци
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress.com

Герцогиня Сассекская пожаловалась на напряжение, которое испытывала во время беременности и в последнее время. Меган Маркл призналась, что рождение ребёнка сильно повлияло на её жизнь. 

В разговоре с британским журналистом ITV News, Томом Брэдби, герцогиня дала понять, что внимание папарацци и критика в прессе омрачили ожидание малыша. Фотографы при каждом удобном случае буквально преследовали Меган по пятам. 

Жена принца Гарри объяснила, что часто негативное освещение в прессе некоторых разделов средств массовой информации осложняло ситуацию в то время, когда герцогиня была “действительно уязвима”.

Сам принц Гарри утверждал, что некоторые газеты публиковали «ложь за ложью».

Герцогине Сассекской было трудно сдержать слёзы, она благодарила журналиста за то, что тот поинтересовался её самочувствием. Но на людях герцогиня держится и старательно скрывает эмоции. Пару встретили на вручении премии WellChild Awards в Лондоне. Жена принца Гарри предстала в изящном помолвочном платье.

Недавно первая леди США, Хиллари Клинтон, восхищалась Меган, отметила бесстрашие герцогини и призналась, что является её поклонницей. Политик просила остановить осуждения молодой мамы, уличив хейтеров в расовой дискриминации.

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Меган Маркл пожаловалась на преследовавших ее во время беременности папарацци
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