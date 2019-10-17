Миддлтон надела национальный костюм бирюзового цвета ради визита в мечеть

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свое путешествие по Пакистану, куда они приехали с официальным визитом. Супруги посещают те же места, на которых в 1996 году побывала принцесса Диана. Для рыжеволосого принца это повод вспомнить о своей маме, а вот его супруга уже несколько раз повторяла образы этой великой женщины. Они уже успели побывать в школе для девочек, на встрече с президентом страны, на приеме в Исламабаде и на границе с Афганистаном.

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Все это время герцогиня Кембриджская отдавала предпочтения сдержанным нарядам. Только для светского приема она выбрала сверкающее платье в пол изумрудного цвета. А во время визита в маленький городок на севере страны, Кэтрин примерила национальный наряд. Утром 17 октября супруги приехали в Лахор. Миддлтон была неотразима в белоснежном легком костюме. Она даже сыграл в любимую пакистанцами игру — крикет.

А позже принц Уильям и его жена появились у ворот мечети Бадшахи, которая считается одной из самых крупных в мире. Принц облачился в светло-серый костюм, а вот от обуви избавился, оставшись в носках. Герцогиня Кембриджская переоделась в национальный костюм бирюзового цвета и с вышивкой из золотой нитки. Платок в тон она накинула на голову, а ее ноги остались босыми. Наряд шальвар-камиз от Maheen Khan идеально смотрелся на Кэтрин. Многие отметили, что она похожа на принцессу Жасмин из диснеевского фильма «Аладдин».

Супруги приняли участие в межконфессиональной дискуссии и послушали чтение Корана. Позже им также предстоит посетить онкологический госпиталь и исследовательский центр. Эти места в свое время посетила и принцесса Диана.

А вам понравился яркий восточный наряд Миддлтон?