По стопам Дианы: Миддлтон примерила головной убор с перьями в Пакистане

Кейт Миддлтон и принц Уильям в середине октября отправились в важную и сложную поездку. Они приехали с официальным визитом в Пакистан. Детей на этот раз супруги брать с собой не стали, так как решили сосредоточиться на делах. Каждый день членов британской королевской семьи расписан по минутам. Они уже успели побывать в школе для девочек, встретиться с президентом страны и премьер-министром, а также накануне вечером герцог и герцогиня Кембриджские блистали на приеме в Исламабаде.

больше по теме Миддлтон в сверкающем платье появилась на приеме в Исламабаде Герцогиню сопровождал принц Уильям, который оделся с ней в одной цветовой гамме.

С собой Кэтрин привезла много нарядов. Многие из них зеленого цвета. Этот цвет присутствует на флаге Пакистана. Ко всему прочему, многие образы герцогиня скопировала у принцессы Дианы, начиная от изящного платья, в котором она появилась в первый день и заканчивая пальто яркого цвета аквамарина. 16 октября супруги направились на север страны. Они побывали на границе с Афганистаном. Там в городе Читрал им подарили национальные наряды.

Миддлтон сразу примерила обновку. Она накинула белое пальто на плечи и примерила традиционный головной убор — паколь с перьями. Также поступил и принц Уильям. К слову, паре также подарили альбом, в котором собрали снимки принцессы Дианы. Они были сделаны, когда она посетила это же место в 1996 году. Тогда мама принца Уильяма тоже примеряла национальную одежду.

На этом трудовой день пары не закончился. Им предстоит побывать на горном массиве Гиндукуш и увидеть ледник Чиатибо, чтобы изучить последствия изменения климата.

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