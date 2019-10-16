Звездный стиль

Экономней некуда: Меган Маркл вновь появилась в старой одежде

Герцогиня уже не в первый раз повторилась с гардеробом на одном из дипломатических визитов.

Экономней некуда: Меган Маркл вновь появилась в старой одежде
Меган Маркл. Фото Global look press

Меган Маркл  вновь явилась на дипломатическую встречу в наряде, который публика уже видела ранее. Вместе с принцем Гарри они посетили благотворительное мероприятие WellChild Awards, которое поддерживает тяжелобольных детей. Известно, что герцог оказывает помощь этому фонду уже 12 лет.

На встрече Маркл появилась в зеленом платье P.A.R.O.S.H, накинув на плечи длинное светло-коричневое пальто Sentaler. Завершила образ герцогиня оранжево-коричневыми лодочками Manolo Blahnik и сумкой Montunas.

В этом же платье Меган Маркл была на помолвке с принцем Гарри два года назад. Пальто она надевала на рождественскую службу, тоже в 2017-м.

Напомним, ранее герцогиня засветилась в платье-тренче, которое успела надеть трижды. В 2019 году — на встречу со вдовой Нельсона Манделы, Гракой Машел, а также с президентом ЮАР Сирилом Рамафосом. И ранее в 2018 году — на выставку Нельсона Манделы в Лондоне.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЗвездный стильмарклМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл последние новостиМеган Маркл сегоднямода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Экономней некуда: Меган Маркл вновь появилась в старой одежде
Интересно?
Поделись с друзьями: