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Читатели Teleprogramma.pro обожают Кейт Миддлтон и равнодушны к Меган Маркл

Жену принца Уильяма считают более утонченной и гармоничной.

Читатели Teleprogramma.pro обожают Кейт Миддлтон и равнодушны к Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Фото Global look press

Teleprogramma.pro провела опрос среди читателей. Мы хотели узнать, кто больше нравится нашей аудитории — Кейт Миддлтон или Меган Маркл? Результат небольшого исследования издания превзошел все мыслимые ожидания.

За герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон проголосовало подавляющее большинство читателей – свыше 80%. За герцогиню Сассекскую Меган Маркл не набралось и 7% среди участников исследования. Немного более 8% наших читателей принимают обеих принцесс с позитивом, со своими плюсами и минусами.

А вот таких, кто в принципе не знает о существовании членов британской королевской семьи, а также тех, кто их откровенно не любит, почти не оказалось – на них пришлось по 1% проголосовавших.

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Читатели Teleprogramma.pro обожают Кейт Миддлтон и равнодушны к Меган Маркл
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