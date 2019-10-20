Звездный стиль

Кейт Миддлтон потратила 2 млн 750 тыс. рублей на одежду для пакистанского тура

Принцесса очень старалась понравиться местным жителям, и у нее это получилось.

Кейт Миддлтон потратила 2 млн 750 тыс. рублей на одежду для пакистанского тура
Kate Middleton. Фото Global look press

Кейт Миддлтон потратила на наряды в туре по Пакистану кругленькую сумму. В рублях это около 2 млн 750 тыс. рублей. Вместе принцем герцогиня Кембриджская четыре дня наносила дипломатические визиты, каждый раз меняя изысканные наряды.

В турне она постаралась угодить жителям Пакистана, выбирая марки известных местных дизайнеров. Кроме того, по наблюдению Daily Mail, герцогиня Кембриджская постаралась повторить стиль принцессы Дианы, который она продемонстрировала во время своего турне по Пакистану в 1996 году.

В основе большинства образов Кейт Миддлтон лежал традиционный восточный наряд шальвар-камиз, состоящий из длинной туники и брюк. Приведем несколько примеров таких комплектов.

На борт аэробуса, следовавшего до Пакистана 14 октября герцогиня надела бирюзовый комплект. Он стоит приблизительно 110 тысяч рублей. В этот же день члены королевской семьи встретились с президентом и премьер-министром Пакистана. На встречу с главой государства герцогиня оделась аквамариновое пальто и белые брюки, дополнив образ темно-зеленым шарфом. Этот наряд обошелся семье в 229 тысяч рублей.

Для посещения пакистанского монумента Кейт выбрала блестящее темно-зеленое платье, подобрав к нему серьги из золота. Цена наряда – более 300 тысяч рублей. В горы для обсуждения проблемы глобального потепления принцесса надела юбку длины миди, рубаху, кожаный жилет и пальто кремового цвета. Одна только юбка в этом комплекте стоит свыше 25 тысяч долларов. И это далеко не все наряды герцогини, которые она успела примерить в Пакистане. Отметим, что расточительность принцессы широко обсуждается жителями Британии.

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Кейт Миддлтон потратила 2 млн 750 тыс. рублей на одежду для пакистанского тура
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