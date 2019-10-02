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Пугачеву не дождались на прощании с Марком Захаровым

Примадонна так и не пришла в «Ленком», чтобы отдать последние почести великому режиссеру.

Пугачеву не дождались на прощании с Марком Захаровым
Алла Пугачева не пришла на прощание с режиссером. Фото: globallookpress

В «Ленкоме» простились с великим режиссером Марком Захаровым. На церемонии, которая началась в театре в 11 утра, плакали практически все собравшиеся, не могла удержаться от рыданий и дочь артиста Александра.

Отдать мэтру последние почести пришли: Юрий Грымов, Карен Шахназаров, Людмила Поргина, Инна Чурикова, Армен Джигарханян, Наина Ельцина и многие другие знаменитости. Не дождались в «Ленкоме» лишь Аллу Пугачеву.

Ранее Примадонна приезжала на панихиды по Олегу Янковскому, Николаю Караченцову, а в скором времени по приглашению его вдовы она посетит вечер памяти актера. Но в этот день на прощании с Марком Анатольевичем ее не было. Хотя артистку ждали буквально все – артисты театра, родные режиссера и простые поклонники.

Цветы и записки от поклонников у входа в «Ленком». Фото: TEEPROGRAMMA.PRO: Кристина Десятова

Что заставило Пугачеву отказаться от визита в «Ленком» – неизвестно. Но примерно в это время она в комментариях в Instagram восхитилась маленькой дочкой Игоря Николаева и пообщалась с Димой Биланом, попросив его перестать уже, наконец, извиняться за скандальный концерт в Самаре.

К слову, когда-то певица и Марк Захаров были соседями. Режиссер проживал этажом ниже Пугачевой и ему очень мешал шум, регулярно доносившийся из ее квартиры. Исполнительница и ее многочисленные друзья устраивали вечеринки, а иногда ссорились и скандалили, лишая Захарова сна, сообщал портал Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева и Марк Захаров жили в одном доме. Фото: globallookpress
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«Ленком»Алла ПугачеваМарк ЗахаровПевицапримадоннапрощание
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Пугачеву не дождались на прощании с Марком Захаровым
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