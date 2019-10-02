Пугачева сделала замечание постоянно кающемуся Билану

После череды покаянных публикаций в социальной сети Instagram Димы Билана, в которых артист много раз извинялся за скандальное пьяное выступление в Самаре, а потом рассказывал, опять не забывая просить прощения у самарцев, о втором бесплатном выступлении в городе, терпение звездных подписчиков Димы в Сети лопнуло.

Одной из первых свое мнение о посыпании головы пеплом высказала примадонна Алла Пугачева.

«Уничижение паче гордыни. Хватит об этом», — прокомментировала публикацию Пугачева. Дима отреагировал на это замечание и согласился со звездой.

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Инцидент в Самаре произошел 9 сентября. Зрители, пришедшие на концерт, заметили, что артист просто неадекватен. Позже Билан объяснил, что «перебрал» с коньяком, который не пил очень давно.