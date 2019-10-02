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Марк Захаров был не в восторге от соседства с Аллой Пугачевой

В квартире Примадонны проходили капустники и вечеринки, что мешало режиссеру спать.

Марк Захаров был не в восторге от соседства с Аллой Пугачевой
Пугачева и Марк Захаров жили рядом друг с другом/globallookpress.com

Режиссер и художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, который скончался несколько дней назад в Москве, много лет назад жил в одном доме с певицей Аллой Пугачевой. Причем ему было не по душе такое соседство. Дело в том, что в квартире исполнительницы постоянно проходили капустники. Заводилами таких вечеров была сама Примадонна. Как рассказывают ее друзья, вокруг звезды уже в те годы все пылало.

Марк Захаров. Фото
Захаров жил рядом с Пугачевой/globallookpress.com

Марк Захаров жил на этаж ниже. Ему приходилось очень непросто. Порой Алла Пугачёва и ее многочисленные друзья лишали режиссера сна.

В своих мемуарах Раймонд Паулс писал, что заводилами, помимо Примадонны был также ее тогдашний супруг Евгений Болдин и композитор Илья Резник. «По пьяному делу и ссоры, и скандалы случались. Под Пугачевой жил Марк Захаров. Бедняга не мог дождаться, когда же мы утихомиримся», — рассказывал Паулс в своих мемуарах.

Зато с Пугачевой у Марка Захарова все сложилось в кино. Его первым фильмом в 1972 году стала картина «Стоянка поезда – две минуты». Лента, правда, не получила широкую известность. Все женские роли в фильме озвучила Примадонна, сообщает «Комсомольская правда».

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Алла ПугачеваИлья РезникМарк ЗахаровРаймонд Паулсумер Марк Захаров
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Марк Захаров был не в восторге от соседства с Аллой Пугачевой
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