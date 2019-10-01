Собянин долго утешал дочь Марка Захарова у гроба отца

Мэр Москвы Сергей Собянин пришел в театр «Ленком», чтобы проводить в последний путь выдающегося художественного руководителя театра режиссера Марка Захарова. С собой он принес красные розы. Отметим, что столичный градоначальник о чем-то долго разговаривал с дочерью Марка Захарова Александрой. Он утешал актрису, которая в этот момент находилась в подавленном состоянии.

Отметим, что траурную церемонию посетило огромное количество театральных звезд. Кроме того, проводить режиссера в последний путь пришел генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, кинорежиссер Карен Шахназаров.

Дочь Марка Захарова на протяжении всей траурной церемонии не отходила от гроба отца. У женщины, по уверению собравшихся, случилась истерика. Она безудержно плакала.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем.