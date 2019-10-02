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Пугачева пообещала посетить вечер памяти Николая Караченцова

Примадонне было отправлено специальное приглашение.

Пугачева пообещала посетить вечер памяти Николая Караченцова
Пугачева придет на вечер памяти Караченцова/globallookpress.com

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачёва пообещала посетить вечер памяти замечательного актера Николая Караченцова. Мероприятие состоится в театре «Ленком» 21 октября. Причем оно будет приурочено сразу к двум датам. В этот день Николаю Караченцову исполнилось бы 75 лет. Кроме того, вечер памяти будет посвящён годовщине его ухода из жизни.

Николай Караченцов. Фото
В «Ленкоме» пройдет вечер памяти Караченцова/globallookpress.com

Кроме Аллы Пугачёвой, ожидается огромное количество вип-персон. Поддержать жену актера Людмилу Поргину придут Лариса Долина, Илья Резник, Дмитрий Харатьян и многие другие.

Со сцены в память о выдающемся актере прозвучат его песни. Кульминацией мероприятия станет исполнение хита «Звезды сошли с небес…» в исполнении актеров «Ленкома» Виктора Ракова и Елены Степановой.

Как рассказала поэтесса Елена Суржикова, которая и написала легендарную песню, друзья уговорили показать ее много лет назад Вахтангу Кикабидзе. Песня пришлась ему по душе, но из-за «Революции роз» в Грузии приехать в Москву он не смог. Тогда она показала песню Караченцову. Он не сомневался, что это будет хит. Последующие события это подтвердили. Кстати, именно под эту песню он появился впервые перед зрителями после страшной аварии, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Алла ПугачеваВахтанг КикабидзеЕлена СуржиковаЛюдмила ПоргинаНиколай Караченцов
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Пугачева пообещала посетить вечер памяти Николая Караченцова
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