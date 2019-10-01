Цветы, слезы и последние слова: Москва проводила Марка Захарова в последний путь

Желающих проститься с режиссером у «Ленкома» собралось несколько тысяч человек. Толпу контролировали полицейские.

Театр, которым почти полвека руководил Марк Захаров, с утра 1 октября окружили люди. Поклонники в память о режиссере несли цветы к дверям «Ленкома» и оставляли рукописные стихи. А полицейские с обученными собаками осматривали здание.

«Это стандартная процедура перед большим скоплением людей», — объяснил один из них. Впрочем, досмотру подверглись не только залы и фойе «Ленкома», но и все присутствующие… За два часа до начала гражданской панихиды перекрыли Малую Дмитровку, расставив рамки металлоискателей. Кроме того, полицейские проверяли сумки всех поклонников режиссера, пришедших на прощание.

Церемония началась с небольшой задержкой… Во избежании давки собравшихся у театра пускали небольшими группами. Отдельный вход был организован для сослуживцев и родственников Марка Анатольевича. У гроба отца пришедших встречала его единственная дочь — Александра. Актриса молча кивала и благодарила пришедших взглядом… Было видно, с каким трудом наследнице давалось не только каждое слово, но и движение. Она же принесла первый венок на сцену со словами «Дорогому и любимому папочке».

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Церемония началась в начале 11 утра. С красными розами к гробу поднялась вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, режиссер Юрий Грымов перекрестился и отдал мэтру последний поклон. Приехали Карен Шахназаров, Михаил Куснерович, Светлана Немоляева с сыном Александром Лазаревым, Жора Крыжовников, режиссер Алексей Симонов.

«В театре случилась беда, беда в России, ушел великий большой режиссер. Мы будем делать все, что он завещал», — начал панихиду директор театра Марк Варшавер.

Дочь Захарова уже рыдала в голос. Ей протянули платок. Но, как оказалось, именно ей предстоит в ближайшее время осуществить на сцене задумки отца.

«Он успел сказать Саше, каким бы хотел видеть «Ленком». Готовил спектакль «Капкан» по Сорокину. Он 17 раз переписывал инсценировку. Спектакль закончит Александра, а премьера, как и планировал Марк Анатольевич, будет в декабре», — добавил Варшавер.

«Марк Анатольевич говорил о себе просто: «Я — советский человек». На самом же деле он человек необычайной одаренности, который сумел пройти в искусстве долгий и сложный путь. Он единственный актер, режиссер, который имел все правительственные награды», — заметил Борис Клюев.

«Все спектакли Марка Захарова — долгожители (к слову, на всех афишах театра режиссер до сих пор значится худруком. — Прим.ред.). И у нас больше нет права на ошибку в них. Потому что не у кого будет просить прощения», — подхватил Варшавер.

Когда же на сцену поднялась Инна Чурикова, то заплакали уже все в зале.

«Я верила до победного, что наш Марк выздоровеет. Тяжело терять отца, а Сашенька еще и понимала, кто именно ее отец, — сама еле сдерживая слезы, начала Инна Михайловна. — Она описывала его всегда двумя словами: «Уникальный и гениальный». Они были очень близки и Сашенька — прима нашего театра, она играет во всех спектаклях. И сейчас, милая, ты должна знать, что ты не одна. Мы с тобой. Мы вместе…Марк Захаров воспитал всех нас и каждого».

Проводили в последний путь коллегу и друга и Армен Джигарханян, Сергей Гармаш, Константин Богомолов, Геннадий Хазанов, Анна Якунина, Наина Ельцина.

А после всех попросили освободить зал, чтобы близкие могли спокойно поплакать у гроба и сказать любимому Марку Анатольевичу последние слова.

Из театра гроб с телом Марка Захарова доставили на Новодевичье кладбище. Режиссер, подаривший нам «12 стульев», «Того самого Мюнхгаузена» и еще десятки картин, найдет покой рядом с могилами Леонида Броневого и Олега Табакова.