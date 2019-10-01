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Эксперта «Время покажет» выгнали из студии за оскорбление Захарова

Ведущий Артем Шейнин не позволил журналисту говорить гадости о покойном режиссере.

Эксперта «Время покажет» выгнали из студии за оскорбление Захарова
Артем Шейнин. Фото: Первый канал

Украинский журналист Андрей Метлев, которого часто приглашают в качестве эксперта на ток-шоу «Время покажет» на Первом канале, вновь «перегнул палку» и был за это наказан.

В выпуске ток-шоу, где обсуждалась ситуация на Украине, Метлев начал вспоминать советские времена, Захарова и его отношения с коммунистической партией.

Ведущий Артём Шейнин, впрочем, терпеть этого не стал и попросил гостя покинуть студию. Поскольку Метлев сам уходить не торопился, Шейнин подошел к нему и вытолкал из помещения.

Шейнин выгнал украинского эксперта из студии "Время покажет"

Напомним, режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров, обиженный журналистом, скончался 28 сентября. Сегодня в театре коллеги и многочисленные поклонники попрощались с Марком Анатольевичем, после чего он был похоронен на Новодевичьем кладбище.

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Тэги:

Андрей МетлевАртем ШейнинВремя покажетПервый канал
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Эксперта «Время покажет» выгнали из студии за оскорбление Захарова
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