Эксперта «Время покажет» выгнали из студии за оскорбление Захарова

Украинский журналист Андрей Метлев, которого часто приглашают в качестве эксперта на ток-шоу «Время покажет» на Первом канале, вновь «перегнул палку» и был за это наказан.

В выпуске ток-шоу, где обсуждалась ситуация на Украине, Метлев начал вспоминать советские времена, Захарова и его отношения с коммунистической партией.

Ведущий Артём Шейнин, впрочем, терпеть этого не стал и попросил гостя покинуть студию. Поскольку Метлев сам уходить не торопился, Шейнин подошел к нему и вытолкал из помещения.

Напомним, режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров, обиженный журналистом, скончался 28 сентября. Сегодня в театре коллеги и многочисленные поклонники попрощались с Марком Анатольевичем, после чего он был похоронен на Новодевичьем кладбище.