Опечаленный смертью Захарова Джигарханян не хочет отмечать день рождения

83-летний актер вышел в свет, чтобы проститься с режиссером «Ленкома».

1 октября 83-летний актер Армен Джигарханян прибыл на похороны Марка Захарова. Ветерана сцены под руку подвел к гробу его друг и помощник Артур Согомонян. После этого печального действа портал Teleprogramma.pro поинтересовался у Артура, как сейчас себя чувствует Армен Борисович.

«Самочувствие у него нормальное, но, естественно, глубоко расстроился. Мы с ним говорим по поводу предстоящего дня рождения, но он даже обсуждать ничего не хочет», — прокомментировал собеседник.

Напомним, 3 октября у Армена Джигарханяна день рождения. Знаменитому актеру исполнится 84 года. По словам Согомоняна, московский театр и друзья готовят поздравления для именинника, будут стараться его как-то развеселить. Небольшая компания близких людей соберется в ресторане.

Добавим, что, несмотря на возраст, у известного артиста сейчас белая полоса в жизни — к нему вернулась вторая жена Татьяна Власова. Сейчас они живут вместе и счастливы, насколько это возможно.