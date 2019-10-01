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Опечаленный смертью Захарова Джигарханян не хочет отмечать день рождения

83-летний актер вышел в свет, чтобы проститься с режиссером «Ленкома».

Опечаленный смертью Захарова Джигарханян не хочет отмечать день рождения
Армен Джигарханян вышел в свет, чтобы проститься с Марком Захаровым. Фото: globallookpress.com

1 октября 83-летний актер Армен Джигарханян прибыл на похороны Марка Захарова. Ветерана сцены под руку подвел к гробу его друг и помощник Артур Согомонян. После этого печального действа портал Teleprogramma.pro поинтересовался у Артура, как сейчас себя чувствует Армен Борисович.

«Самочувствие у него нормальное, но, естественно, глубоко расстроился. Мы с ним говорим по поводу предстоящего дня рождения, но он даже обсуждать ничего не хочет», — прокомментировал собеседник.

Напомним, 3 октября у Армена Джигарханяна день рождения. Знаменитому актеру исполнится 84 года. По словам Согомоняна, московский театр и друзья готовят поздравления для именинника, будут стараться его как-то развеселить. Небольшая компания близких людей соберется в ресторане.

Добавим, что, несмотря на возраст, у известного артиста сейчас белая полоса в жизни — к нему вернулась вторая жена Татьяна Власова. Сейчас они живут вместе и счастливы, насколько это возможно.

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Опечаленный смертью Захарова Джигарханян не хочет отмечать день рождения
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