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Бывший свекор Оксаны Воеводиной скончался после инсульта

Российская модель прокомментировала смерть отца Мухаммада V строчкой из Корана.

Бывший свекор Оксаны Воеводиной скончался после инсульта
Оксана Воеводина и экс-король Малайзии. Фото: Instagram@rihanapetra

Отец экс-правителя Малайзии Мухаммада V, султан Исмаил Петра, умер утром в субботу, 28 сентября, после долгой болезни. Согласно данным малайзийской прессы, монарх перенес инсульт, оправиться от которого так и не смог.

Уход из жизни бывшего свекра прокомментировала российская модель Оксана Воеводина, с которой Мухаммад V развелся около года назад. «Мисс Москва 2015» опубликовала в Instagram архивное фото покойного и не забыла напомнить, что он приходился родным дедом ее сыну Леону.

«Дедушка Леона, султан Исмаил Петра, ушел от нас. Воистину, все мы принадлежим Аллаху, и к нему вернемся», – процитировала модель высказывание из Корана.

Отец бывшего супруга Воеводиной правил около тридцати лет. Он оставил малайзийский трон в 2010 году, когда у него начались проблемы со здоровьем, передав полномочия Мухаммаду V как старшему сыну. Но семья нового короля оказалась настолько недовольна его женитьбой на россиянке, что вынудила его отречься от престола.

Родные султана Келантана не изменили отношение к Оксане и после того, как она приняла мусульманство и взяла новое имя Рихана. Семейную жизнь пары не спасло даже рождение ребенка. Как ранее рассказала Воеводина, избранник оставил ее, когда она была на четвертом месяце беременности, и больше не выходил на связь. А о собственном разводе она узнала из интернета.

По материалам The Malaysian Insight.

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король МалайзииМалайзияМисс МосквамодельМухаммад VОксана Воеводина
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Бывший свекор Оксаны Воеводиной скончался после инсульта
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