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Адвокат Воеводиной заявил, что король Малайзии не начинал бракоразводный процесс

По словам Евгения Тарло, «Мисс Москва 2015» продолжает быть замужней женщиной.

Адвокат Воеводиной заявил, что король Малайзии не начинал бракоразводный процесс
Оксана Воеводина с мужем. фото: globallookpress.com

Оксана Воеводина осенью прошлого года приняла ислам и стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Эта новость удивила поклонников девушки, которая одержала победу в 2015 году в конкурсе красоты «Мисс Москва». Примечательно, что вскоре после свадьбы королю пришлось отречься от престола, так как народ был недоволен тем, что он выбрал в качестве супруги иностранку. Влюбленные казались счастливыми. Тем более, что 21 мая в одной из германских клиник девушка родила своему избраннику наследника.

Однако вот уже не первый месяц ходят слухи, что в семье Воеводиной произошел разлад. Адвокат султана Ко Тиен Хуа ранее объявил, что произошел развод по шариату. Король в присутствии свидетелей трижды произнес слово «талак», что означает окончательный и бесповоротный развод. Сама Оксана продолжает хранить молчание, утверждая, что ее история может принести много боли. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с адвокатом девушки, чтобы выяснить правду.

Как известно, супруги не только сыграли свадьбу по мусульманским обычаям, но и расписались в российском ЗАГСе. А такой брак можно расторгнуть только через суд, если в семье есть маленький ребенок. Юрист подтвердил эту информацию. Евгений Тарло заверил, что на данный момент развод между его клиенткой и Мухаммадом V не оформлен и никаких судебных разбирательств не ведется.

«Никакого развода нет, она замужем и воспитывает общего ребенка. А что будет дальше — это мы будем смотреть», — высказался адвокат.

Тем временем поклонники ждут, когда Воеводина перестанет скрывать лицо мальчика. Если раньше она утверждала, что малыш очень похож на отца, то позже стала говорить, что его черты меняются и теперь наследник уже больше похож на маму. Оксана даже готова сделать ДНК-тест, чтобы доказать отцовство супруга. Однако уже в конце сентября, когда ребенку исполнится четыре месяца, она впервые покажет его общественности. Девушка не скрывает, что за права сына будет бороться всегда.

А вы как считаете, могла ли жена Мухаммада V родить ребенка от другого мужчины?

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Звездные детикороль МалайзииОксана Воеводина

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Адвокат Воеводиной заявил, что король Малайзии не начинал бракоразводный процесс
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