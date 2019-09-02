Адвокат Воеводиной заявил, что король Малайзии не начинал бракоразводный процесс

Оксана Воеводина осенью прошлого года приняла ислам и стала женой малайзийского монарха Мухаммада V. Эта новость удивила поклонников девушки, которая одержала победу в 2015 году в конкурсе красоты «Мисс Москва». Примечательно, что вскоре после свадьбы королю пришлось отречься от престола, так как народ был недоволен тем, что он выбрал в качестве супруги иностранку. Влюбленные казались счастливыми. Тем более, что 21 мая в одной из германских клиник девушка родила своему избраннику наследника.

Однако вот уже не первый месяц ходят слухи, что в семье Воеводиной произошел разлад. Адвокат султана Ко Тиен Хуа ранее объявил, что произошел развод по шариату. Король в присутствии свидетелей трижды произнес слово «талак», что означает окончательный и бесповоротный развод. Сама Оксана продолжает хранить молчание, утверждая, что ее история может принести много боли. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с адвокатом девушки, чтобы выяснить правду.

Как известно, супруги не только сыграли свадьбу по мусульманским обычаям, но и расписались в российском ЗАГСе. А такой брак можно расторгнуть только через суд, если в семье есть маленький ребенок. Юрист подтвердил эту информацию. Евгений Тарло заверил, что на данный момент развод между его клиенткой и Мухаммадом V не оформлен и никаких судебных разбирательств не ведется.

«Никакого развода нет, она замужем и воспитывает общего ребенка. А что будет дальше — это мы будем смотреть», — высказался адвокат.

Тем временем поклонники ждут, когда Воеводина перестанет скрывать лицо мальчика. Если раньше она утверждала, что малыш очень похож на отца, то позже стала говорить, что его черты меняются и теперь наследник уже больше похож на маму. Оксана даже готова сделать ДНК-тест, чтобы доказать отцовство супруга. Однако уже в конце сентября, когда ребенку исполнится четыре месяца, она впервые покажет его общественности. Девушка не скрывает, что за права сына будет бороться всегда.

А вы как считаете, могла ли жена Мухаммада V родить ребенка от другого мужчины?