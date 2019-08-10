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Ален Делон пошел на поправку после инсульта

О состоянии здоровья знаменитого актера рассказала его дочь Анушка.

Ален Делон пошел на поправку после инсульта
Ален Делон/globallookpress.com

Мировая кинозвезда Ален Делон стал поправляться после инсульта и даже задумываться о продолжении артистической карьеры. Об этом сообщила поклонникам актера его дочь Анушка Делон в своем Instagram.

Напомним, в середине лета французского актера экстренно доставили в больницу с приступом. Инсульт осложнился образованием острой субдуральной гематомы (в черепе актера после кровоизлияния скопилась кровь). Это могло привести к необратимым последствиям, включая изменения сознания и психики. Актер пережил сложнейшую операцию, и лечение принесло ему ощутимую пользу – на сегодня его состояние считается стабильным. Как заявляют врачи, все жизненные функции любимца публики нормализовались.

Анушка передала поклонникам актера большой привет от него и слова огромной благодарности. Артист сказал, что поддержка поклонников много значила для него на пути исцеления.

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Ален Делон пошел на поправку после инсульта
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