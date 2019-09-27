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Воеводина раскрыла детали развода с экс-королем Малайзии

Молодая мама рассказала, что муж оставил ее на четвертом месяце беременности.

Воеводина раскрыла детали развода с экс-королем Малайзии
Оксана Воеводина на XXI Национальном фестивале талантов и красоты. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Оксана Воеводина, долгое время хранившая молчание о разводе с экс-королем Малайзии Мухаммадом V, в последнее время раскрывает все новые детали расставания с супругом. Как рассказала «Мисс Москва – 2015», он подал на развод еще до рождения ребенка.

Султан Келантана решил развестись, когда Оксана была на четвертом месяце беременности. В последний раз она видела избранника в конце прошлого года, он уехал и больше не выходил с ней на связь. Воеводина отметила, что Мухаммад до сих пор никак не объяснил ей причину, по которой так поступил, а о разводе она узнала из интернета.

Модель подчеркнула, что маленький сын пары Леон – точная копия папы. Она готова, если потребуется, провести тест ДНК, чтобы доказать отцовство бывшего монарха.

«Что бы ни случилось с нашим браком, я хочу, чтобы у моего сына были оба родителя. Просто подумай о своем сыне», – обратилась Оксана к малайзийскому правителю в интервью The Daily Mail.

Напомним, ради брака с российской королевой красоты Мухаммаду V пришлось отказаться от королевского титула. Этот союз вызвал недовольство в исламских кругах Малайзии несмотря на то, что Воеводина приняла мусульманство и взяла новое имя Рихана Петра.

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Тэги:

король МалайзииМалайзияМухаммад VОксана ВоеводинаРазвод
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Воеводина раскрыла детали развода с экс-королем Малайзии
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