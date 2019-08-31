Оксана Воеводина показала подросшего сына

Бывшая жена экс-короля Малайзии призналась, что ей уже тяжело носить ребенка на руках.

Последние две публикации бывшей жены короля Малайзии Оксаны Воеводиной в социальной сети Instagram были, главным образом обращены для жителей Малайзии. В одном видеообращении «Мисс Москва» поздравила местных жителей с Днем Независимости, а также рассказала о том, каким растет сын их бывшего монарха.

По словам Оксаны, мальчик долго не давал записать ей ролик, потому он уже подрос и требует к себе гораздо большего внимания, чем раньше. Вес маленького Леона уже составляет 6750 граммов, так что молодая мама призналась, что у нее уже устают руки носить малыша подолгу.

«Детки растут и меняются очень быстро. Поэтому до одного года принято отмечать дни рождения каждый месяц», — рассказала модель.

Кроме того, экс-жена Мухаммада V отметила, что в сейчас очень важно стараться проводить как можно больше времени с ребенком, чтобы не пропустить его первую улыбку, смех, самостоятельный поворот. Напомним, примерно месяц назад Оксана Воеводина рассказала своим подписчикам в Сети о том, что ее малыш сильно заболел, что даже пришлось вызывать «неотложку» и давать Леону антибиотики.

Между тем, продолжаются разговоры о будущем русской красавицы и ее сына. Эксперты отмечают, что алиментов, как это заведено в России, от бывшего монарха Воеводиной ждать не стоит. Помогать сыну или нет — исключительно добрая воля Маухаммада V. И вообще, мол, хорошо, что все случилось так, как случилось. Ведь родись мальчик в Малайзии, его у Воеводиной забрала бы родня мужа — таковы традиции.