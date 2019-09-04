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Оксана Воеводина призналась, что страдает от послеродовой депрессии

Настроение у матери единственного сына экс-короля Малайзии может меняться до десяти раз в день.

Оксана Воеводина призналась, что страдает от послеродовой депрессии
Оксана Воеводина в июне родила экс-королю Малайзии сына. Фото: Instagram / @rihanapetra

Супруга султана мазазийского штата Келантан Мухаммада V Оксана Воеводина, которая 21 мая родила ему сына, пожаловалась своим подписчикам в Instagram на постродовую депрессию — неприятность, о которой она и раньше слышала, но не особо верила. Оказалось, что депрессия среди молодых мам — не миф, и теперь Оксана просит совета у подруг по несчастью.

По словам русской красавицы, ради которой король Малайзии в прошлом году добровольно отказался от престола, признаки депрессии появились у нее на второй месяц после рождения Леона.

«Заметила, что у меня очень быстро меняется настроение — от очень счастливого до очень стрессового, и это может происходить от 1 до 10 раз в день», — призналась она.

Под её постом многие жительницы Малайзии написали, что тоже сталкивались с послеродовой депрессией. Другие гости страницы, как обычно, обрушились на Воеводину с критикой: кому-то не понравилась фотография, где Оксана на последних месяцах беременности позирует фотографу в облегающем красном платье, кто-то вновь советовал ей успокоиться и перестать выставлять свою жизнь напоказ.

Напомним, что у «Мисс Москва 2015» действительно есть повод для депрессии. Сейчас она вместе со своей мамой и сыном живет в Подмосковье. Её муж Мухаммад V отказался от супруги и развелся с ней по мусульманским обычаям, заподозрив, что не является биологическим отцом Леона. Оксана, в свою очередь, утверждает, что по документам (российское свидетельство о браке — Прим.ред.) они всё ещё женаты. Она намерена отстаивать права своего ребенка и даже готова провести ДНК-экспертизу, чтобы убедить султана в его неправоте.

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король МалайзииМухаммад VОксана Воеводина

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Оксана Воеводина призналась, что страдает от послеродовой депрессии
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