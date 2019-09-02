Звездные истории Оксана Воеводина о браке с экс-королем Малайзии: «Мы не разведены по документам»
Звездные истории

Оксана Воеводина о браке с экс-королем Малайзии: «Мы не разведены по документам»

Екатерина Нестеренко Мария Горская

«Мисс Москва 2015» утверждает, что она и Мухаммад V все еще женаты по российским законам, да и в развод по шариату она не верит.

С тех пор, как российская модель Оксана Воеводина родила султану малазийского штата Келантан сына, прошло почти 3,5 месяца. Молодая мать вместе с ребенком по-прежнему живет в Подмосковье, воспитывать Леона ей помогает бабушка, но сам экс-король Мухаммад V, отрекшийся ради русской красавицы от престола, остается в стороне.

Между тем, недавно Оксана Рихана Петра (имя Воеводиной после принятия Ислама и свадьбы с султаном – Прим. ред.) всё же перестала рассказывать своим читателям в Instagram об их неземной любви, признавшись, что дела плохи.

«Знаю, все действительно хотят понять, что на самом деле происходит между нами. Раньше я не был готов раскрыть свою историю… Может быть, если я скажу вам правду, я буду чувствовать себя лучше… Но я просто не хочу никого обидеть, это будет больно», — написала девушка на своей странице в соцсети.

Кому могут причинить боль откровения девушки? Ей самой, её родным и друзьям? Или, может быть, самому султану? Оксана заявила, что интервью не дает. Но тем не менее, её переписка с малазийскими комментаторами позволила Teleprogramma.pro составить некое представление о происходящем.

В России они по-прежнему женаты

Адвокат султана Ко Тиен Хуа ранее объявил, что развод по шариату был в одностороннем порядке оформлен его клиентом 1 июля, вскоре после того, как Мухаммад V в присутствии свидетелей трижды произнес слово «талак», что означает окончательный и бесповоротный развод. Представитель Оксаны же с самого начала утверждал, что никакого развода не было и это всё лишь дворцовые интриги.

Народ страны, в которой счастье россиянки и её заморского «принца» имело место быть, сейчас настороженно ждет от брошенной жены их бывшего правителя хоть каких-то откровений. Полмиллиона человек в этом году подписались на её новый аккаунт в Instagram и многие из них не перестают твердить, что Оксана, раз уж так сложились обстоятельства, должна смириться со своей судьбой — мол, развелись так развелись.

«Честно говоря, нам уже все равно, что между вами произошло. Вы в разводе. Это начинает раздражать и ты сама себя позоришь. Просто перестань, ведь это действительно неловко и никого это не волнует», — пишет один из пользователей.

По мнению комментаторов, Воеводина не слишком беспокоится по поводу чувств султана, поэтому она продолжает публиковать странные сообщения, заставляющие весь мир думать, что Мухаммад V без причины бросил жену и сына.

«Мы не разведены по документам», — отвечает таким людям Оксана.

Чтобы понять, в чем тут дело, надо вспомнить историю их женитьбы. Дело в том, что в Малайзии Оксана приняла Ислам и вступила в официальный брак по мусульманским законам, который и был расторгнут «тройным талаком». В России же, если верить сообщениям в СМИ, они расписались в загсе и этот брак султан Келантана расторгнуть никак не мог — российские законы не позволяют так просто развестись при наличии маленького ребенка.

Эту информацию порталу Teleprogramma.pro подтвердил адвокат Оксаны Евгений Тарло. Он уверяет, что на данный момент развод между его клиенткой и Мухаммадом V не оформлен и никаких судебных разбирательств не ведется.

«Никакого развода нет, она замужем и воспитывает общего ребенка. А что будет дальше — это мы будем смотреть», — сказал адвокат.

Оксана намерена защищать права сына

Как поясняет Оксана Рихана, свои посты она пишет для тех людей, кто поддерживает её и переживает за них с Леоном. Несмотря на грусть и боль, упомянутую в заявлениях, она всё же находит время для юмора, к примеру, оставляя смайлики «рыдаю от смеха» в обсуждении темы развода.

Возможно, шок после расставания с супругом уже прошел и уступил место заботе о будущем. Будущем, которое должно быть счастливым и безбедным. Именно за это Оксана будет бороться. Когда молодая малазийка посоветовала ей удалить все фото с султаном, строить свою жизнь заново и быть сильной, так ответила ей коротко.

«Дорогая, я буду, но при этом продолжу отстаивать права моего сына!!!», — написала Оксана.

Кажется, что наша соотечественница действительно и впрямь весьма воинственно. По информации подписчиков, ради обеспечения будущего своего сына она собирается облегчить казну султана на неприличную по малазийским меркам сумму.

Оксана Воеводина и ее сын Леон сейчас живут в Подмосковье
Оксана и ее сын Леон сейчас живут в Подмосковье. Фото: Instagram / @rihanapetra

Мальчик перестал походить на отца

Важный вопрос, который всем до сих пор интересен — является ли маленький Леон биологическим сыном Мухаммада V. Если верить адвокату, в этом бывший король сильно сомневается. Сама же Оксана обещает показать больше фотографий мальчика, когда по достижении 4 месяцев ему устроят красивую фотосессию.

Примечательно, что раньше говорили, будто мальчуган — копия отца, а сейчас Воеводина утверждает, что он, как и многие младенцы, начинает меняться.

«Раньше его внешность была более азиатской, теперь он все больше и больше становится похож на меня… Вы увидите через несколько недель. Обещаю», — написала мама мальчика.

Напомним, что 4 месяца наследнику Мухаммада V исполнится 21 сентября. Если Леон окажется действительно похож на султана, многие хейтеры могут умерить свой пыл, да и сам он, возможно, пересмотрит свои взгляды относительно Оксаны.

А вы верите в то, что «Мисс Москва» могла быть неверна бывшему королю Малайзии? Голосуем!

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король МалайзииМухаммад VОксана Воеводина

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Оксана Воеводина о браке с экс-королем Малайзии: «Мы не разведены по документам»
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