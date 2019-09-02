Оксана Воеводина о браке с экс-королем Малайзии: «Мы не разведены по документам»

«Мисс Москва 2015» утверждает, что она и Мухаммад V все еще женаты по российским законам, да и в развод по шариату она не верит.

С тех пор, как российская модель Оксана Воеводина родила султану малазийского штата Келантан сына, прошло почти 3,5 месяца. Молодая мать вместе с ребенком по-прежнему живет в Подмосковье, воспитывать Леона ей помогает бабушка, но сам экс-король Мухаммад V, отрекшийся ради русской красавицы от престола, остается в стороне.

Между тем, недавно Оксана Рихана Петра (имя Воеводиной после принятия Ислама и свадьбы с султаном – Прим. ред.) всё же перестала рассказывать своим читателям в Instagram об их неземной любви, признавшись, что дела плохи.

«Знаю, все действительно хотят понять, что на самом деле происходит между нами. Раньше я не был готов раскрыть свою историю… Может быть, если я скажу вам правду, я буду чувствовать себя лучше… Но я просто не хочу никого обидеть, это будет больно», — написала девушка на своей странице в соцсети.

Кому могут причинить боль откровения девушки? Ей самой, её родным и друзьям? Или, может быть, самому султану? Оксана заявила, что интервью не дает. Но тем не менее, её переписка с малазийскими комментаторами позволила Teleprogramma.pro составить некое представление о происходящем.

В России они по-прежнему женаты

Адвокат султана Ко Тиен Хуа ранее объявил, что развод по шариату был в одностороннем порядке оформлен его клиентом 1 июля, вскоре после того, как Мухаммад V в присутствии свидетелей трижды произнес слово «талак», что означает окончательный и бесповоротный развод. Представитель Оксаны же с самого начала утверждал, что никакого развода не было и это всё лишь дворцовые интриги.

Народ страны, в которой счастье россиянки и её заморского «принца» имело место быть, сейчас настороженно ждет от брошенной жены их бывшего правителя хоть каких-то откровений. Полмиллиона человек в этом году подписались на её новый аккаунт в Instagram и многие из них не перестают твердить, что Оксана, раз уж так сложились обстоятельства, должна смириться со своей судьбой — мол, развелись так развелись.

«Честно говоря, нам уже все равно, что между вами произошло. Вы в разводе. Это начинает раздражать и ты сама себя позоришь. Просто перестань, ведь это действительно неловко и никого это не волнует», — пишет один из пользователей.

По мнению комментаторов, Воеводина не слишком беспокоится по поводу чувств султана, поэтому она продолжает публиковать странные сообщения, заставляющие весь мир думать, что Мухаммад V без причины бросил жену и сына.

«Мы не разведены по документам», — отвечает таким людям Оксана.

Чтобы понять, в чем тут дело, надо вспомнить историю их женитьбы. Дело в том, что в Малайзии Оксана приняла Ислам и вступила в официальный брак по мусульманским законам, который и был расторгнут «тройным талаком». В России же, если верить сообщениям в СМИ, они расписались в загсе и этот брак султан Келантана расторгнуть никак не мог — российские законы не позволяют так просто развестись при наличии маленького ребенка.

Эту информацию порталу Teleprogramma.pro подтвердил адвокат Оксаны Евгений Тарло. Он уверяет, что на данный момент развод между его клиенткой и Мухаммадом V не оформлен и никаких судебных разбирательств не ведется.

«Никакого развода нет, она замужем и воспитывает общего ребенка. А что будет дальше — это мы будем смотреть», — сказал адвокат.

Оксана намерена защищать права сына

Как поясняет Оксана Рихана, свои посты она пишет для тех людей, кто поддерживает её и переживает за них с Леоном. Несмотря на грусть и боль, упомянутую в заявлениях, она всё же находит время для юмора, к примеру, оставляя смайлики «рыдаю от смеха» в обсуждении темы развода.

Возможно, шок после расставания с супругом уже прошел и уступил место заботе о будущем. Будущем, которое должно быть счастливым и безбедным. Именно за это Оксана будет бороться. Когда молодая малазийка посоветовала ей удалить все фото с султаном, строить свою жизнь заново и быть сильной, так ответила ей коротко.

«Дорогая, я буду, но при этом продолжу отстаивать права моего сына!!!», — написала Оксана.

Кажется, что наша соотечественница действительно и впрямь весьма воинственно. По информации подписчиков, ради обеспечения будущего своего сына она собирается облегчить казну султана на неприличную по малазийским меркам сумму.

Мальчик перестал походить на отца

Важный вопрос, который всем до сих пор интересен — является ли маленький Леон биологическим сыном Мухаммада V. Если верить адвокату, в этом бывший король сильно сомневается. Сама же Оксана обещает показать больше фотографий мальчика, когда по достижении 4 месяцев ему устроят красивую фотосессию.

Примечательно, что раньше говорили, будто мальчуган — копия отца, а сейчас Воеводина утверждает, что он, как и многие младенцы, начинает меняться.

«Раньше его внешность была более азиатской, теперь он все больше и больше становится похож на меня… Вы увидите через несколько недель. Обещаю», — написала мама мальчика.

Напомним, что 4 месяца наследнику Мухаммада V исполнится 21 сентября. Если Леон окажется действительно похож на султана, многие хейтеры могут умерить свой пыл, да и сам он, возможно, пересмотрит свои взгляды относительно Оксаны.

А вы верите в то, что «Мисс Москва» могла быть неверна бывшему королю Малайзии? Голосуем!