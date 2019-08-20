Адвокат: «Сын Оксаны Воеводиной может стать королем Малайзии»

Но вряд ли бывшей жене экс-монарха Малайзии позволят воспитывать ребенка, считает эксперт.

Модель и «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина уже не первый год — одна из самых обсуждаемых персон в мире. Сначала миллионы девушек завидовали красавице, которая стала женой короля Малайзии. Теперь ей сочувствуют. Может ли бывший монарх отобрать у Оксаны ребенка и каковы шансы маленького Леона стать монархом? На эти вопросы портала Teleprogramma.pro ответил адвокат Дмитрий Мордвинцев.

«Шариат выступает на стороне мужчины»

22 ноября 2018 года Оксана вышла замуж за короля Малайзии Мухаммада V Фариса, султана Келантана. О пышной свадьбе, которая прошла в Москве, писали многие российские и зарубежные СМИ. Эта была невероятная история «Золушки», которая встретила своего короля. Пусть уже не молодого (Мухаммаду на тот момент было 49 лет. — Прим. ред.), но ведь настоящего короля.

21 мая 2019 мая Оксана, которая после свадьбы приняла ислам и стала Риханой, родила сына — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра, которого в семейном кругу зовет просто Леон. Но уже 1 июля 2019 года, пока Воеводина приходила в себя после родов в Москве, стало известно, что она больше не жена султана. Он с ней развелся. Какая теперь судьба в дальнейшем ждет Оксану и ребенка?

«По мусульманским законам, по закону шариата и по законодательному праву Малайзии отец может забрать ребенка у Воеводиной. В любом случае шариат выступает на стороне мужчины. Он имеет право приехать в Россию и увезти мальчика в Малайзию без документов и лишних разговоров. Несмотря на то, что Мухаммад V Фарис отрекся от престола, он не перестал быть мусульманином, а она приняла ислам, тем самым осложнив ситуацию. Как мусульманка она должна соблюдать и чтить традиции, а значит, согласиться с тем, что ребенок принадлежит отцу. Если не согласна, то ей нужны адвокаты, которые будут отстаивать ее позицию как гражданки Российской Федерации.

По законам шариата, единственный шанс на то, чтобы ребенок остался с матерью, выглядит призрачным. Например, Оксана должна доказать, что обладает такими качествами, как надежность и честность женщины. Доказать, что она не вероотступница и прелюбодейка. Как такое доказать на практике? В это основная загвоздка», — прокомментировал Дмитрий Мордвинцев.

«Сын Воеводиной может стать королем Малайзии»

Пока бывший король Малайзии не претендует на ребенка, хотя и не отказывается. Адвокат Воеводиной сообщил журналистам, что Оксана с сыном живут в коттедже на Барвихе, который оплачивает экс-монарх. Через представителей королевского двора общественности стало известно, что у монаршей семьи есть сомнения по поводу отцовства. Каковы шансы Леона занять престол?

«В мире существует шесть основных систем престолонаследия. Если мы говорим про мусульманскую, то в данном случае престол наследует не определенное лицо, а уважаемая семья. Именно она решает, кто будет монархом. У Леона есть шансы занять престол, если его выдвинет королевская семья. Второй вариант — стать королем через парламент. Двойная система правосудия Малайзии допускает такой вариант: если отсутствует законный наследник (как известно, у Мухаммада не было детей в браке с первой женой. — Прим. ред.), то решение о преемнике принимает парламент.

Нельзя исключать, что русская жена, как инкубатор, была нужна для того, чтобы родить здорового ребенка. В таком случае, даже останется вакантная должность, то парламент, скорее всего, выдвинет кандидатуру его сына. Ведь именно в парламенте Келантана сейчас работает бывший монарх», — подытожил собеседник портала Teleprogramma.pro.

Адвокат Дмитрий Мордвинцев

А что думаете по этому поводу вы? Сможет Оксана отстоять свои права на ребенка и должна ли она доказывать отцовство?