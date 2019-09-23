Паулина Андреева оставила работу ради медового месяца с Бондарчуком

Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились 17 сентября. Свадьбу влюбленные постарались провести как можно более приватно, но поклонники все равно смогли узнать о звездных гостях торжества и посмотреть на роскошное платье невесты.

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Конечно, молодожены не уведомили общественность и о том, где и как собираются провести медовый месяц. Но Паулина перестала появляться на съемках картины Алексея Учителя «Цой 47», где она играет последнюю жену легендарного рок-музыканта.

На месте, где проходят съемки в Санкт-Петербурге, именной стул Андреевой пустует. Как рассказали сотрудники съемочной площадки, у молодоженов все хорошо, они уехали в свадебное путешествие за границу.

«И в стране ее тоже нет. Не можем сказать, когда она будет», – сообщили на съемках фильма.

Где именно проводят время Бондарчук и его супруга, неизвестно, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, регистрация брака звездной пары прошла в зале домашнего театра петербургского Юсуповского дворца. На историческую театральную сцену вместе с Федором и Паулиной поднялся Константин Хабенский, который торжественно расписал пару. Гостями мероприятия стали поженившиеся накануне Ксения Собчак и Константин Богомолов, Сергей Мазаев, Игорь Угольников, Константин Эрнст, Глюкоза и десятки других знаменитостей.