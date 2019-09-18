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«Было невероятно тепло»: Собчак высказалась о свадьбе Бондарчука и Андреевой

Светская львица побывала на торжестве, которое состоялось в Санкт-Петербурге.

«Было невероятно тепло»: Собчак высказалась о свадьбе Бондарчука и Андреевой
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Не успели в обществе обсудить все детали пышной свадьбы Ксении Собчак, которая 13 сентября сочеталась браком с Константином Богомоловым, как отгремело еще одно праздничное событие. На этот раз под венец пошла избранница Федора Бондарчука Паулина Андреева. По некоторым данным, они недавно расписались в ЗАГСе, а вот праздник устроили 17 сентября в Санкт-Петербурге. Все проходило в атмосфере строгой секретности.

Сначала журналисты столпились у исторического особняка Бегровых в центре города, так как там шла подготовка к празднику. Однако это оказалось хитрым ходом, чтобы отвлечь внимание прессы. На самом деле гостей в последний момент пригласили на торжество в Юсуповский дворец, знаменитый тем, что в его подвале застрелили Григория Распутина. Организаторы свадьбы предусмотрительно собрали для приглашенных специальный набор с таблетками против похмелья, а вот пользоваться телефонами на банкете было запрещено.

Среди гостей вечера была и Ксения Собчак. На празднике она блистала в пышном сером платье. Но затмить невесту не удалось никому. Паулина была неотразима в роскошном белом наряде со шлейфом, который во всей красе показала на следующий день после торжества.

Не только лично, но и в соцсети телеведущая обратилась к молодоженам и поздравила их с радостным событием. Она также опубликовала чувственный снимок Федора и его возлюбленной.

«Ребята!! Вчера было невероятно тепло и весело!!! Спасибо за самый романтичный петербургский weekend ! Очень любим вас! P.S. На фото первая ever совместная обложка Поли и Феди для Лоффисьель. Горжусь дружбой и очень люблю», — написала Собчак.

Теперь в Сети ведутся споры о том, чья свадьба была круче. Так как снимков с торжества режиссера почти нет, то объективное мнение могут сказать только гости праздника. А они отмечают, что такой запоминающейся красоты самого торжества ранее никогда не видели.

А вам понравилось платье невесты?

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«Было невероятно тепло»: Собчак высказалась о свадьбе Бондарчука и Андреевой
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