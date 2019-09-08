Бондарчук и Андреева: уже женаты, но отпраздновать не успели

Свадьба знаменитой пары пройдет 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Прожив вместе почти пять лет, режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева максимально приблизились к тому, чтобы стать не просто парой, а семьей — по всем законам и правилам современного общества. Как сообщили сегодня многие СМИ, 17 сентября влюбленные собираются отпраздновать свадьбу.

Шикарная вечеринка состоится в Санкт-Петербурге, точное место и время пока неизвестно.

А вот расписаться они, по некоторым данным, уже успели. Якобы поход в ЗАГС состоялся — влюбленные пригласили на церемонию около двух десятков самых близких друзей и родственников, ну а празднование оставили на потом.

До знакомства видел Паулину в двух спектаклях и сериале

Свою будущую жену Федор Бондарчук впервые увидел в МХТ, когда Игорь Верник пригласил его на премьеру новой версии спектакля «№ 13D». Шанс увидеть Паулину на сцене еще раз представился ему в Сочи, где девушка играла в проекте Александра Цекало «Саранча».

В октябре 2015 года на экраны вышел сериал «Метод», где главные роли исполнили Паулина Андреева и Константин Хабенский. Вскоре после этого Федору представился шанс познакомиться с актрисой и между ними начали развиваться отношения.

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Новая любовь сподвигла Бондарчука на то, чтобы оформить развод со своей первой женой Светланой Бондарчук, с которой, по слухам, они уже давно были просто друзьями, родителями своих детей, бабушкой и дедушкой внучек.

Уже тогда, как рассказывал kp.ru знакомый Федора, предпочитающий не раскрывать свое имя, режиссер был безумно влюблен и готов жениться на Паулине. Но не мог — он считал это некрасивым по отношению к Светлане, ведь они совсем недавно развелись.

Сильный мужчина рядом со слабой женщиной

У Бондарчука и Андреевой большая разница в возрасте — более 20 лет. Во избежание сплетен и осуждений они не торопились афишировать свои отношения и впервые появиться на публике решились лишь в середине июня 2016 года, на закрытии фестиваля «Кинотавр». Этот первый выход был очень важен для пары, во-первых, потому, что скрываться было трудно и неудобно, во-вторых, потому что родители Паулины были не очень рады тому, что их дочка тайно встречается с таким известным человеком.

Федор позже признавался, что с Паулиной его жизнь заиграла новыми красками. Со Светланой они были ровесниками и он всегда чувствовал их равенство в отношениях. Андреева же была моложе и слабее, о ней нужно было заботиться, и мужчине это нравилось.

Портал Teleprogramma.pro поздравляет Федора и Паулину с началом нового этапа в жизни и желает счастья. А вам нравится эта яркая талантливая пара?