Звездный стиль

Паулина Андреева показала роскошное свадебное платье

Невеста остановила выбор на классическом фасоне со шлейфом.

Паулина Андреева показала роскошное свадебное платье
Бондарчук и Андреева. Фото: КП /Владимир Веленгурин

Паулина Андреева впервые продемонстрировала свое свадебное платье в Сети. Напомним, торжество по поводу бракосочетания Федора Бондарчука и Паулины прошло 17 сентября в строгой секретности.

Гостям запретили общаться с прессой и выкладывать фотографии в социальные сети. Просьбу проигнорировала только Ксения Собчак, которая поделилась своим платьем в Instagram.

Внешний вид невесты и жениха тоже собирался журналистами по крупицам из снимков папарацци. И вот невеста сама решила показать миру, в каком виде она пошла под венец.

Судя по всему, это и есть то самое знаменитое платье от Maison Bohemique, которое ей сшили на заказ известные дизайнеры Андрей Шилков и Артем Низов. Наряды невест у них начинаются от суммы в 300 тысяч рублей.

Ранее папарацци сняли кадры с Паулиной в свадебном платье мини, в которое невеста переоделась уже под вечер. Федор сопровождал любимую в классическом смокинге без бабочки.

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БондарчукПаулина Андреевасвадьба БондарчукаФедор Бондарчук и Паулина Андреева

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Паулина Андреева показала роскошное свадебное платье
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