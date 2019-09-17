Бондарчук и Андреева арендуют для свадьбы исторический особняк

Федор Бондарчук и его возлюбленная Паулина Андреева сыграют пышную свадьбу в историческом особняке в Санкт-Петербурге. Арендовать помещение пара решилась после того, как был окончательно выбран город для торжества – родной для Паулины Петербург. Адаптированная для памятного вечера постройка была возведена в XVIII веке и имеет высокие потолки, что очень удобно для мероприятий подобного масштаба.

Отмечается, что свадьба режиссера и актрисы пройдет в закрытом режиме. Журналисты до сих пор не располагают информацией, кто именно появится на мероприятии. Известно лишь число приглашенных – 200 человек. Приглашения коллеги и друзья четы получат буквально накануне самого события. Также стало понятно, что за музыкальное сопровождение праздника будет ответственен Сергей Мазаев и группа «Моральный кодекс», а организацией самого торжества занялся Андрей Фомин. Платье на Андреевой ожидается дизайнерское – модель очень любит Maison Bohemique.

Портал Вокруг.TV отмечает, что на пышном праздновании не сможет присутствовать сестра Бондарчука – Наталья. Родственница объяснила, что сейчас находится за границей.