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Детали засекреченной свадьбы: Хабенский расписал Бондарчука и Андрееву

Торжественная регистрации брака звездной пары прошла на сцене домашнего театра Юсуповского дворца.

Детали засекреченной свадьбы: Хабенский расписал Бондарчука и Андрееву
Федор Бондарчук и Паулина Андреева теперь женаты. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Федор Бондарчук и Паулина Андреева постарались сделать все, чтобы об их роскошном свадебном торжестве было как можно меньше известно. И все же сохранить праздник в тайне не удалось.

Бракосочетание, на котором присутствовало множество звездных гостей, прошло в Юсуповском дворце, а затем молодожены и приглашенные переместились в секретное место на Невском проспекте, где повеселились на вечеринке в духе богемного Петербурга.

Регистрацию организовали на сцене домашнего театра Юсуповского дворца – исторически уникального центра петербургской светской жизни. Вместе с женихом и невестой на сцену поднялся Константин Хабенский. Актер, снимавшийся вместе с Андреевой в сериале «Метод», торжественно зарегистрировал брак пары.

Константин Хабенский. Фото: КП/Владимир Веленгурин

В числе тех, кто пришел поздравить Федора и Паулину с новым этапом в их жизни, оказались Резо Гигинеишвили, Дарья Златопольская, Сергей Мазаев, Татьяна Юмашева, Игорь Угольников, а также Ксения Собчак с новоиспеченным супругом Константином Богомоловым.

А вот Светлана Бондарчук, прожившая в браке с режиссером тридцать лет, на праздник так и не приехала.

По материалам Telegram-канала «Татлер-батлер».

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Детали засекреченной свадьбы: Хабенский расписал Бондарчука и Андрееву
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