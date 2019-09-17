Свадьба Бондарчук и Андреевой: Федор спрятал невесту от журналистов

Если Ксения Собчак с Константином Богомоловым постарались распиарить свою свадьбу как могли, то Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, наоборот, делали все, чтобы как можно меньше информации дошло до широкой публики.

Как ни старались организаторы запутать журналистов и интересующихся, объявляя то одно, то другое место будущего празднования, все равно папарацци появились на красной дорожке у Юсуповского дворца к моменту появления первых приглашенных.

Празднование, как оказалось, должно было состояться в Белоколонном зале исторического особняка, ранее принадлежавшего князьям Юсуповым. Этот дом печально известен тем, что в нем убили Григория Распутина. Сейчас же его сдают под праздники платежеспособной публике, желающей прикоснуться к исторической роскоши.

Погода в Северной столице не располагала общению звездных гостей с журналистами: пошел сильный дождь, и звезды практически бегом преодолевали расстояние от микроавтобусов до входа во дворец.

Есть информация, что гостям запретили говорить с прессой, может быть, поэтому охрана закрывала лица приехавших черными зонтами. Но не узнать Игоря Верника или Игоря Угольникова, приехавших в числе первых, было невозможно.

Журналисты заметили Константина Крюкова с женой, продюсеров Вячеслава Муругова, Вячеслава Дусмухаметова, Эдуарда Илояна и журналиста Сергея Минаева.

Ожидался скорый приезд Ксении Собчак с мужем. Ксения в своих instagram-stories незадолго до выезда на празднование выложила видео, где можно оценить ее образ, созданный для свадьбы Бондарчука и Андреевой.

Кто-то приехал ко дворцу Юсуповых сам, а большинство гостей из Москвы привезли на микроавтобусах из шикарного пятизвездочного отеля Belmond Grand Hotel Europe, где они были размещены по приезде.

В 20:20 собрались последние гости, парой минут позже подъехала группа во главе с Сергеем Мазаевым. А еще через пару минут из дворца начали выносить цветы и подарки, привезенные гостями.

А в 20:35 из дворца с растерянными лицами начали выходить гости. Ничего не объясняя, звезды садились в авто и автобусы и уезжали. Молодоженов так никто из журналистов и не увидел.