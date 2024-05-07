Виктория Лысковец об отношениях с Тиграном Салибековым: «Человек просто вырвался из брачных оков и решил пуститься во все тяжкие»

Недавно во многих СМИ писали, что отношения участников проекта «Дом-2» Виктории Лысковец и Тиграна Салибекова под угрозой. Мол, Тигран засматривался на новенькую Залину, что не понравилось Вике. Однако в интервью Teleprogramma.pro Тигран расставил все точки над I.
Теперь же эстафета перешла к самой Виктории Лысковец. Она рассказала о реальных отношениях со своим супругом, подготовке к рождению ребенка, о том, почему оплачивала чужие кредиты и прокомментировала слухи об актерском образовании и богатых родителях.
«Всегда хотела быть со взрослым мужчиной, а не мальчиком»
- Виктория, чем вас все-таки покорил Тигран? Он старше вас, с тремя детьми, небогатый…
- Даже не знаю. В первую очередь, конечно, внешностью, на которую обращают внимание многие люди. Также мне понравилась раскрепощенность Тиграна. Он «флиртун» еще тот. Это была какая-то вспышка, любовь с первого взгляда.
Когда я впервые на него посмотрела, даже еще не будучи участницей, у меня промелькнула мысль: «Я еще не знаю твоего имени, но мне бы хотелось, чтобы ты был моим мужем».
Когда узнала про возраст, даже обрадовалась, поскольку всегда хотела быть со зрелым, взрослым мужчиной, а не мальчиком. Дети тоже не испугали. Мне кажется, что в его возрасте было бы странно не иметь детей.
На кошелек я никогда не смотрела. Мне все равно, богатый человек или нет. Это связано с прошлым опытом, когда я содержала мужчину, и для меня это тогда стало нормой.
- Готовы ли вы работать над отношениями с Тиграном?
- Конечно, да. Мне кажется, когда люди вступают в отношения, они осознанно или нет работают над ними. А если не работать, то это явно ни к чему хорошему не приведет.
Виктория Лысковец и Тигран Салибеков. Фото: телеканал «Ю»
- Хотите, чтобы ваш избранник изменился?
- Сейчас уже нет. Единственное, что раньше меня волновало, - это его любвеобильность и грязь, которая была в самом начале наших отношений. Однако он изменил эту ситуацию.
Мы все это проработали. Прошло время. Постепенно все улеглось, и мы сейчас не вспоминаем о плохом. А если и вспоминаем, то без негатива и недоверия друг к другу. Мы это пережили и идем дальше. Больше я ничего менять не хочу.
- Ходит много слухов о ваших отношениях с Тиграном Салибековым. А что между вами происходит на самом деле?
- Мы с нетерпением ждем нашего сыночка. Но, как и в обычной семье, у нас иногда возникают конфликты. И мы ругаемся по всяким разным мелочам.
Из-за того, что глобальные конфликты случаются очень редко, у меня появляется своего рода страх, что проблема, которая возникла в данный момент, не решится. И наступит крах нашей семье.
Но наши отношения показывают, что все можно преодолеть. И пока мы точно не намерены расходиться!
«Мы всегда находим компромиссы!»
- Не сложно ли вам быть в отношениях с кавказским мужчиной? Подчиняться во всем, не повышать голос?
- Нет, не сложно. Мне кажется, я этого не замечаю. Были какие-то определенные правила и законы, которые мы обговорили в самом начале. Но там все предельно понятно и просто. И, в принципе, нет ничего такого, что ограничивало бы меня в моих действиях и желаниях.
Я не иду против своей воли ради того, чтобы быть с Тиграном. Нет, ни в коем случае! Я ему не подчиняюсь во всем. Иногда у нас возникают недопонимания из-за разных менталитетов, и все-таки мы из разных стран, с разным воспитанием. Но мы всегда находим компромиссы. И никто никого не в чем не ущемляет. У нас в принципе абсолютная свобода.
А в семье редко возникают такие моменты, когда приходится повысить голос и тон. Иногда такое случается, но в конечном итоге мы извиняемся друг перед другом, потому что понимаем, что бывают разные ситуации, и иногда эмоции берут верх. Но невозможно предугадать заранее, как себя вести. Главное – в паре должно быть уважение друг к другу.
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- Как вы готовитесь к рождению ребенка?
- Разговорами по поводу воспитания. Они у нас возникли в самом начале отношений, потому что для Тиграна это серьезная тема. Он уже опытный в таком деле и говорил, что в прошлом браке проблемы возникали лишь на этой почве. Понятное дело, что он извлек уроки и не хочет повторения ситуации вновь.
Поэтому самое важное – это подготовка. Благо, несмотря на разность менталитетов, мы на 99% схожи во взглядах на этот вопрос. У нас в этом плане будет команда и не будет игры в «доброго и злого полицейского», когда кто-то из родителей хороший, а другой плохой.
Виктория Лысковец. Фото: телеканал «Ю»
- Тигран в интервью нашему изданию уже отвечал на вопрос об имени для ребенка. Теперь хотелось бы послушать вас.
- Мы долго думали над именем. Я хотела девочку и поэтому придумала имя для девочки. А что касается имени мальчика, то мне не нравилось ничего.
Но мы разговаривали о том, чтобы и мальчика, и девочку назвать Леоном или Леоной. Было еще несколько вариантов, но потом мы вернулись к тому, с чего начинали. Узнав, что будет мальчик, остановились на имени Леон.
- Одежду для будущего младенца, наверное, тоже приобрели…
- Одежду я купила в самом начале, когда мы только отыграли гендер-пати. Это была 16 или 18 неделя. Для меня это важно. Я хочу, чтобы была продумана каждая мелочь. Как-никак это первый ребенок!
Иногда я даже впадала в панику, что если чего-то не будет, то все, это конец.
«Девушки слетались на Тиграна, как мухи на мед»
- Вы раньше слышали о репутации Тиграна, про него говорили как про бабника? Как вы относились к этим слухам?
- Когда я только пришла на проект, то ничего не слышала и не знала о Тигране. Мне это было неинтересно. Но потом я, понятное дело, услышала о его разгульном образе жизни.
Но узнав о том, что он находился в браке больше 10 лет, у меня в голове сложился пазлик. 10 лет брака за плечами, трое детей, семейная жизнь, тяжелый развод… Мне кажется, что человек просто вырвался из брачных оков и решил пуститься во все тяжкие – отгулять за все эти 10 лет, повеселиться.
Тигран смазливый, симпатичный. Понятно, что девочки слетались на него, как мухи на мед.
Поначалу я испугалась! Но потом подумала, что если человек действительно влюбится, у него появятся чувства, я не думаю, что он захочет продолжать все эти гулянки, не променяет серьезные отношения на одноразовые.
Виктория Лысковец. Фото: телеканал «Ю»
- В СМИ пишут, что у вас есть актерское образование и богатые родители. Как бы вы могли это прокомментировать?
- Актерского образования у меня точно нет. Я бы никогда не смогла стать актрисой, потому что люблю жить на чувствах и эмоциях. То, что я сейчас испытываю, то я и проживаю.
А что касается родителей, то они работают на обычной работе, получают обычную зарплату, и у меня был какой-то стимул пойти и заработать свои первые копеечки.
Помню, уже в 16 лет я все лето подрабатывала для того, чтобы как-то себя побаловать,не просить у родителей и себя не ущемлять. Благодаря этому у меня появилась финансовая грамотность, и я умею правильно распределять и пользоваться финансами.
- В прессе также пишут: «Другие участники шоу считают Викторию самой доверчивой на телестройке, которая быстро влюбляется и готова терпеть унижение со стороны партнера». Как вам такое определение?
- Я согласна с ним. Такое определение описывает меня – ту, которая пришла на проект, но сейчас, не знаю, замечают ли это люди вокруг, но я очень сильно поменялась. Стала больше себя ценить, по-другому смотрю на отношения мужчины и женщины, на ценности семьи. Вообще, я в корне поменяла свое мышление.
Я думаю, что это все-таки связано с возрастом. Я повзрослела и поумнела. Проект учит многому. Но если бы Вика, которая сейчас находится на шоу, пришла и испытывала бы то, что испытывала вначале, то никакой семьи с Тиграном бы не было.
Сейчас я бы уже не стала терпеть все унижения, те грязные моменты, которые происходили между нами в начале. Я бы на это не подписалась. Я уверена, что если мужчине нравится девушка или женщина, то он так поступать не будет.
«Жизнь решила показать мне, какой суровой может быть, но я рада, что это со мной произошло»
- Как так получилось, что предыдущий ваш парень Тимур Нестерович записал на вас девять кредитов?
- Не знаю. Это просто моя глупость. Тогда я только закончила школу, вступила во взрослую жизнь. И вот жизнь решила показать мне, какой суровой может быть. Но я очень рада, что это произошло со мной.
Я извлекла из этой ситуации кучу уроков. И больше такого, слава Богу, в моей жизни не произойдет. Я сейчас очень остро отношусь к кредитам, после этой ситуации я никому не даю в долг. Те деньги, которые я заработала, - это мои деньги. Я никому ничего не даю и ни у кого ничего не беру. И больше я не желаю связываться с такими ситуациями.
Виктория Лысковец и Тигран Салибеков. Фото: телеканал «Ю»
- Вы когда-нибудь жалели, что приняли участие в «Доме-2», что вас обсуждает вся общественность, хотя говорят, что счастье любит тишину…
- Я жалела о романе с Тиграном, но это было в самом начале, когда у нас только завязались отношения. И в них стала проникать грязь. Головой я понимала, что отношения не должны так начинаться и развиваться в таком ключе. Это ненормально.
Но с другой стороны, я подумала, а вдруг это в конечном итоге к чему-то приведет. Мол, если долго мучиться, что-нибудь получится!
Эту поговорку я применяла в наших отношениях. В итоге я помучилась, пострадала, но это привело к тому, что сейчас мы счастливая молодая семья. Мы пережили все испытания и к этому не возвращаемся!
Поэтому сейчас я ни о чем не жалею. Вначале это было некрасиво, плохо, но как есть! Я благодарна проекту «Дом-2» за то, что благодаря ему я обрела счастье, семью. Именно с этой целью я сюда и приходила. И я ее и выполнила!
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