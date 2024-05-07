Виктория Лысковец об отношениях с Тиграном Салибековым: «Человек просто вырвался из брачных оков и решил пуститься во все тяжкие»

Недавно во многих СМИ писали, что отношения участников проекта «Дом-2» Виктории Лысковец и Тиграна Салибекова под угрозой. Мол, Тигран засматривался на новенькую Залину, что не понравилось Вике. Однако в интервью Teleprogramma.pro Тигран расставил все точки над I.

Теперь же эстафета перешла к самой Виктории Лысковец. Она рассказала о реальных отношениях со своим супругом, подготовке к рождению ребенка, о том, почему оплачивала чужие кредиты и прокомментировала слухи об актерском образовании и богатых родителях.

«Всегда хотела быть со взрослым мужчиной, а не мальчиком»

- Виктория, чем вас все-таки покорил Тигран? Он старше вас, с тремя детьми, небогатый…

- Даже не знаю. В первую очередь, конечно, внешностью, на которую обращают внимание многие люди. Также мне понравилась раскрепощенность Тиграна. Он «флиртун» еще тот. Это была какая-то вспышка, любовь с первого взгляда.

Когда я впервые на него посмотрела, даже еще не будучи участницей, у меня промелькнула мысль: «Я еще не знаю твоего имени, но мне бы хотелось, чтобы ты был моим мужем».

Когда узнала про возраст, даже обрадовалась, поскольку всегда хотела быть со зрелым, взрослым мужчиной, а не мальчиком. Дети тоже не испугали. Мне кажется, что в его возрасте было бы странно не иметь детей.

На кошелек я никогда не смотрела. Мне все равно, богатый человек или нет. Это связано с прошлым опытом, когда я содержала мужчину, и для меня это тогда стало нормой.

- Готовы ли вы работать над отношениями с Тиграном?

- Конечно, да. Мне кажется, когда люди вступают в отношения, они осознанно или нет работают над ними. А если не работать, то это явно ни к чему хорошему не приведет.