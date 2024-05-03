Хранил фотографию дочери Николая II всю жизнь: история трагической любви наставника принца Чарльза

Фотографию дочери Николая II, княжны Марии Николаевны, лорд Луи Маунтбеттен хранил в своей спальне всю жизнь. Меж тем она промелькнула в его судьбе как комета, оставив яркий след в его душе. Оба погибли при трагических обстоятельствах, но с разницей в 60 лет.

Семьи Марии и Луи

Луи — сын немецкого принца и адмирала британского флота Людвига Александра Баттенберга. А его мама была внучкой королевы Виктории. Также широкой публике Луи Маунтбеттен больше известен как дядя герцога Эдинбургского принца Филиппа, супруга Елизаветы II. Большое влияние оказал он и на воспитание принца Чарльза, считался его наставником. Оба души не чаяли друг в друге.

Семья Маунтбеттенов имела тесные связи с Россией. Его мать Виктория являлась старшей сестрой императрицы Александры Федоровны. Соответственно, Мария приходилась Луи двоюродной сестрой.

Мария Николаевна родилась в 1899 году и была в семье третьим ребенком из пяти. Дочь Николая II обладала весьма запоминающейся внешностью. У нее были великолепные каштановые волосы, румяные щеки и выразительные голубые глаза, которые многие называли «блюдцами Марии».

Впрочем, главным достоинством Марии все-таки являлась не привлекательная внешность. Она была скромна и заботлива, безропотно ухаживала за своей матерью Александрой Федоровной и братом, страдающим от гемофилии. Родные называли девочку «нашим ангелочком».

Мария проявляла доброту не только по отношению к родным, но и к простым людям. Так, во время прогулок по парку она могла поговорить с солдатами, расспросить их о домашних делах, о семье и детях, помнила всех по именам. Еще одна встреча могла бы перевернуть ее жизнь, но судьба распорядилась иначе…