Хранил фотографию дочери Николая II всю жизнь: история трагической любви наставника принца Чарльза

Фотографию дочери Николая II, княжны Марии Николаевны, лорд Луи Маунтбеттен хранил в своей спальне всю жизнь. Меж тем она промелькнула в его судьбе как комета, оставив яркий след в его душе. Оба погибли при трагических обстоятельствах, но с разницей в 60 лет.
Семьи Марии и Луи
Луи — сын немецкого принца и адмирала британского флота Людвига Александра Баттенберга. А его мама была внучкой королевы Виктории. Также широкой публике Луи Маунтбеттен больше известен как дядя герцога Эдинбургского принца Филиппа, супруга Елизаветы II. Большое влияние оказал он и на воспитание принца Чарльза, считался его наставником. Оба души не чаяли друг в друге.
Семья Маунтбеттенов имела тесные связи с Россией. Его мать Виктория являлась старшей сестрой императрицы Александры Федоровны. Соответственно, Мария приходилась Луи двоюродной сестрой.
Мария Николаевна родилась в 1899 году и была в семье третьим ребенком из пяти. Дочь Николая II обладала весьма запоминающейся внешностью. У нее были великолепные каштановые волосы, румяные щеки и выразительные голубые глаза, которые многие называли «блюдцами Марии».
Впрочем, главным достоинством Марии все-таки являлась не привлекательная внешность. Она была скромна и заботлива, безропотно ухаживала за своей матерью Александрой Федоровной и братом, страдающим от гемофилии. Родные называли девочку «нашим ангелочком».
Мария проявляла доброту не только по отношению к родным, но и к простым людям. Так, во время прогулок по парку она могла поговорить с солдатами, расспросить их о домашних делах, о семье и детях, помнила всех по именам. Еще одна встреча могла бы перевернуть ее жизнь, но судьба распорядилась иначе…
Княжна Мария Николаевна. Фото: из открытых источников
Впервые Луи Маунтбеттен встретил Марию Романову на семейном мероприятии в Германии. Ему было 10 лет, а ей — 11. Это знакомство стало началом их дружбы в эпистолярном жанре. Луи был очарован красотой и обаянием Марии и ее сестер. Он даже заявил о своем намерении жениться на девочке. И с тех самых пор фотография Марии всегда была рядом с ним, на каминном столике в его спальне.
Но больше им не суждено будет увидеться… Тем не менее молодые люди будут активно переписываться. Их письменное общение прервет историческая буря...
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Расстрел царской семьи
После прихода к власти большевиков вся семья Николая II была взята под арест и отправлена в ссылку в дом Ипатьева в Екатеринбурге. Юный Маунтбеттен с волнением ожидал новостей о судьбе царской семьи. Но в то время информация, доходившая из России, была очень скудной.
Луи, конечно, надеялся, что Николая II вместе с женой и детьми отправят в изгнание, однако не исключал и наихудший сценарий развития событий. И самое плохое все-таки произошло!
17 июля 1918 года рано утром семью Романовых привели в подвал дома, где они находились под арестом. Там они и были расстреляны, а затем добиты штыками. Узнав о трагедии, Луи не мог поверить в случившееся. Он хотел помнить Марию живой, красивой, улыбающейся и полной сил!
К тому же тогда официально был подтвержден расстрел только Николая II. И многие надеялись, что остальные представители семьи Романовых выжили. На «воскресение» Марии Николаевны надеялся и Луи Маунтбеттен. Произошло ли чудо?
Семья Николая II. Фото: из открытых источников
Из курса истории мы знаем, что нет. Но тогда молодой лорд не знал всей правды. Потеряв всякую надежду на возвращение любимой девушки, в 1922 году Луи женился на графине, наследнице огромного состояния Эдвине Эшли. И несмотря на то что официально супруги прожили вместе до 1960 года, этот брак нельзя назвать счастливым. Оба нередко искали связи на стороне.
Так, Луи встречался со светской львицей Йолой Летелье, а его жена — со знаменитым общественным деятелем Индии Джавахарлалом Неру.
Луи Маунтбеттен сделал хорошую военную карьеру. Так, он обучался в Портсмутской школе связи, затем стал в ней инструктором. С началом Второй мировой войны Маунтбеттен командовал пятой флотилией эсминцев.
В 1941 году Луи Маунтбеттен получил звание коммодора. Затем он руководил несколькими проектами, связанными с военно-морским флотом, включая строительство подводного нефтепровода между Великобританией и Францией и создание кораблей-амфибий для перевозки танков.
Трагическая гибель лорда Маунтбеттена
В 1975 году Луи Маунтбеттен приехал в СССР, где, по слухам, посетил дворцы, в которых жила царская семья. Он хотел увидеть те места и вещи, к которым прикасалась Мария Николаевна.
Спустя четыре года после этой поездки, погрузившей 79-летнего лорда в воспоминания романтической юности, он стал жертвой террористического акта, организованного членами Ирландской республиканской армии. Они установили взрывное устройство с дистанционным управлением на яхте Луи Маунтбеттена, где он находился со своей семьей и помощниками по хозяйству.
Лорд Луи Маунтбеттен. Фото: Global Look Press
Североирландская националистическая партия «Шинн Фейн» назвала это убийство «казнью», утверждая, что в Ирландии велись военные действия и, мол, Маунтбеттен, будучи героем Второй мировой войны, не испугался бы смерти на поле боя.
Еще через два года, в 1981 году, Русская православная церковь за рубежом причислила к лику святых всех членов царской семьи, включая княжну Марию Николаевну. А в 2000 году на Архиерейском соборе Русской православной церкви в Москве они были включены в Собор новомучеников и исповедников Российских.
Луи Маунтбеттен хранил фотографию Марии Романовой до конца дней. Фото: из открытых источников
Платоническую любовь к княжне Марии Луи Маунтбеттен пронес через всю жизнь. Ее фотография стояла на каминной полке в его спальне до конца его дней.
«Я был без ума от нее и решил жениться на ней. Вы не можете представить себе никого более красивее, чем была она! Она была намного красивее, чем на фотографиях. Она была совершенно прекрасна. Всю свою жизнь я никогда ее не забывал», — говорил лорд Луи о той любви, которая так и не состоялась в реальной жизни.
Но, может, состоялась в небесной…