Праздник со слезами на глазах: звезды рассказали, как собираются отмечать День Победы

 Митя Фомин. Фото: Global Look Press  

Стас Ярушин и Митя Фомин поделились с Teleprogramma.pro планами на 9 мая.

9 мая вся страна отметит День Победы. Святой праздник для россиян – праздник со слезами на глазах. А как проведут этот день наши звезды? 

Об этом Teleprogramma.pro рассказали певец Митя Фомин и актер Стас Ярушин. 

Митя Фомин признался, что его дед не любил рассказывать про войну 

По словам Мити Фомина, празднование 9 мая он начинает с просмотра парада Победы. В этом году певец будет находиться не в Москве. Но его давняя мечта – увидеть Парад Победы своими глазами. 

В семье певца воевал дед – Павел Павлович Шевцов. Но, к сожалению, его уже нет в живых. 

По словам артиста, именно дед сыграл решающую роль в его воспитании. Как и многие ветераны, он не особо любил рассказывать про войну, но его житейские советы артист вспоминает до сих пор. Дед служил в Белгородской области. 

«9 мая для меня – это самый большой праздник, поскольку это возвращение в мир и нормальную жизнь. Это святой праздник», - отметил Митя. 

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Стас Ярушин: «9 мая либо находимся за городом, либо смотрим парад» 

Актер Стас Ярушин признался, что День Победы обычно встречает в разных местах. Но этот день он традиционно проводит с семьей. 

Стас Ярушин. Фото:  Global Look Press  

«9 мая я, наверное, приеду из Казани. Хочу там поиграть в гольф, чтобы сын покатался на самокате в парке «Урал». А так, этот праздник отмечаем по-разному. Либо находимся за городом, либо смотрим парад, - отметил Стас Ярушин. – Очень уважаю этот праздник!».    

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