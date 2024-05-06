Праздник со слезами на глазах: звезды рассказали, как собираются отмечать День Победы

9 мая вся страна отметит День Победы. Святой праздник для россиян – праздник со слезами на глазах. А как проведут этот день наши звезды?

Об этом Teleprogramma.pro рассказали певец Митя Фомин и актер Стас Ярушин.

Митя Фомин признался, что его дед не любил рассказывать про войну

По словам Мити Фомина, празднование 9 мая он начинает с просмотра парада Победы. В этом году певец будет находиться не в Москве. Но его давняя мечта – увидеть Парад Победы своими глазами.

В семье певца воевал дед – Павел Павлович Шевцов. Но, к сожалению, его уже нет в живых.