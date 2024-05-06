SHAMAN о трагедии Crocus City Hall, праздниках и «Евровидении»: «Они поняли, что ловить на моем концерте нечего!»

Практически все праздники певец SHAMAN выступает на сцене. Родные артиста давно привыкли к такому его плотному графику. Ведь эта традиция была заложена еще с детства музыканта.

Нынешние майские праздники также не стали исключением. Подробнее о своих праздничных концертных «буднях», а также о воспитании дочери и песне «Реквием», посвященной трагедии в Crocus City Hall, SHAMAN рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Все праздники я отмечаю на сцене»

- Ярослав, обычно на праздники артисты работают, а уж вы, востребованный певец, - тем более. Как вы провели эти праздники? Давайте начнем с Пасхи.

- На Пасху я выступил в прекрасном городе Самара, на антифашистском фестивале «Гитары в строю». Это уже стало традицией — абсолютно все праздники я отмечаю на сцене. Пока люди отдыхают, мы, артисты, их развлекаем. Такова наша доля (улыбается).

- А какие пасхальные традиции были у вашей семьи в вашем детстве?

- Мы с удовольствием ходили всей семьей в церковь, красили яйца, дарили друг другу куличи. А сейчас все закрутилось настолько, что даже в такой святой день возможности съездить в родной Новомосковск не было. Но я пытаюсь устраивать родным праздники в будни, дарить им свое тепло и внимание, когда у меня есть свободная минутка. С другой стороны, то, что я так активно гастролирую — самая высокая награда для меня. Значит мои песни нужны стране, они поддерживают в такой непростой период нашей истории.