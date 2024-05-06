SHAMAN о трагедии Crocus City Hall, праздниках и «Евровидении»: «Они поняли, что ловить на моем концерте нечего!»

Практически все праздники певец SHAMAN выступает на сцене. Родные артиста давно привыкли к такому его плотному графику. Ведь эта традиция была заложена еще с детства музыканта.
Нынешние майские праздники также не стали исключением. Подробнее о своих праздничных концертных «буднях», а также о воспитании дочери и песне «Реквием», посвященной трагедии в Crocus City Hall, SHAMAN рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«Все праздники я отмечаю на сцене»
- Ярослав, обычно на праздники артисты работают, а уж вы, востребованный певец, - тем более. Как вы провели эти праздники? Давайте начнем с Пасхи.
- На Пасху я выступил в прекрасном городе Самара, на антифашистском фестивале «Гитары в строю». Это уже стало традицией — абсолютно все праздники я отмечаю на сцене. Пока люди отдыхают, мы, артисты, их развлекаем. Такова наша доля (улыбается).
- А какие пасхальные традиции были у вашей семьи в вашем детстве?
- Мы с удовольствием ходили всей семьей в церковь, красили яйца, дарили друг другу куличи. А сейчас все закрутилось настолько, что даже в такой святой день возможности съездить в родной Новомосковск не было. Но я пытаюсь устраивать родным праздники в будни, дарить им свое тепло и внимание, когда у меня есть свободная минутка. С другой стороны, то, что я так активно гастролирую — самая высокая награда для меня. Значит мои песни нужны стране, они поддерживают в такой непростой период нашей истории.
SHAMAN. Фото: Global Look Press
- Как планируете отметить День Победы? (Разговор происходил до 9 мая)
- Конечно же, на сцене. В этот раз выступление состоится в столичном Музее Победы на Поклонно горе. Представлю новую песню.
«Воспитываю дочь личным примером»
- У вас в семье ведь воевал прадед…
- Михаил Сергеевич Селедкин – участник Великой Отечественной войны. Прошел всю войну, защищал Ленинград во время Блокады. Бабушка часто мне про него рассказывала. Конечно же, он пример для меня.
Поэтому, как и год назад, в этот день я буду выступать с его изображением на груди, у меня есть такая особая футболка с фотографией.
- Расскажите, пожалуйста, о традициях вашей семьи в этот день, когда вы еще были юным артистом.
- Как и многие наши соотечественники, мы ходили на шашлыки с друзьями, выбирались на природу, в какой-нибудь лесочек. Когда я учился в школе, утром мы ходили с тюльпанами на парад. Это был настоящий праздник для всех нас! 9 мая – в моей памяти связано с приятными моментами.
- Наверняка, вы и выступали на общегородских мероприятиях…
- Всегда. Вечером я выступал на стадионе в родном Новомосковске или на площади. Я же с детства на сцене, меня то и дело привлекали для участия в каких-нибудь мероприятиях. Собственно, ничего не поменялось с тех пор и слава Богу!
SHAMAN. Фото: Global Look Press
- У вас девятилетняя дочь Варвара. Как вы ее воспитываете, чтобы ребенок вырос с любовью к своей стране?
- Только одним – своим личным примером!
- Какие ваши песни дочь любит особенно?
- Да я не навязываю ей свое творчество и не спрашиваю об этом.
- 7 мая в Швеции стартует «Евровидение». Наш народ любит фантазировать и представлять, а что бы было, если бы вы поехали на этот конкурс, поскольку вы могли бы стать самым достойным кандидатом от России. Что сами думаете по этому поводу?
- «Евровидение»? А что это такое? (с сарказмом)
«Негативные комментарии – это тоже энергия»
- Недавно было 40 дней со дня трагедии в Crocus City Hall. Вы написали пронзительную песню «Реквием», посвященную этим событиям, буквально за день. Как так получилось?
- Вечером 22 марта я возвращался из Санкт-Петербурга, где дал два сольных концерта. Как раз сошёл с поезда, когда появились первые новости. Меня это просто ошарашило. Я доехал домой и на эмоциях за несколько часов написал песню. Ночью не спал. Записывал голос, делал аранжировку…
- После этого в Сети ведь появлялось много негативных комментариев. Мол, пиаритесь на трагедии… Хотя вы оказали и большую материальную помощь пострадавшим.
- Негативные комментарии – это тоже энергия, но энергия минуса. А минус очень легко меняется на плюс и наоборот. Только нуль ни на что не меняется.
А люди, которые подарили мне свою энергию, не поленились и все равно что-то написали, пусть и негативное… За это им тоже большое спасибо!
SHAMAN. Фото: Global Look Press
- Говорили, что теракт планировался на ваш сольный концерт – 9 марта в Crocus City Hall. Вы думали об этом?
- За две недели до трагедии я дал там три концерта — 9, 10 и 11 марта. Были какие-то слухи, поэтому мы усилили меры безопасности.
Видимо, террористы пришли, посмотрели и поняли, что ловить нечего. Бог отвел! Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Поэтому особое внимание сейчас уделяем безопасности зрителей.
Кстати, 9 марта мы анонсировали концерты на следующий год – тоже в Crocus City Hall. Буквально за несколько дней люди уже купили 1200 билетов. Когда Crocus был разрушен, мы думали, что зрители сдадут абсолютно все билеты. Но из 1200 сдали всего 30. Благодарю всех поклонников за такой кредит доверия. А концерт 9 марта 2025 года все равно состоится, уже на новой площадке — Live Arena.