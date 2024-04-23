Режиссер фильма «Мужчина и женщина» Владимир Котт рассказал, как на самом деле Павел Деревянко согласился на роль: «Он прислал мне фразу про похороны котенка»

В рамках 46-го Московского международного кинофестиваля прошел показ киноальманаха «Мужчина и женщина» режиссера Владимира Котта. Это семь разных историй людей, но объединяет их тема бегства от одиночества и стремления к любви и счастью.
Название картины отсылает зрителя к одноименному шедевру Клода Лелуша и одновременно показывает нам, что за 50 лет ничего не изменилось. Мужчина по-прежнему стремится понять женщину и наоборот…
О чем новеллы киноальманаха «Мужчина и женщина»
Одна из новелл рассказывает историю таксиста, бывшего спецназовца (Кирилл Кяро), который воевал в Сирии, потом пытался приспособиться к мирной жизни, менял женщин как перчатки, но все было не то… Другая — о том, как мужчина хочет продать дом в деревне (Павел Деревянко), но встреча с одноклассницей (Ирина Пегова), живущей в этом поселке, меняет все… Интересно то, что в той же самой местности Владимир снимал свой фильм «Непослушник».
Кстати, в новелле «Мужчины и женщины» герою Деревянко приходилось топить печку. Однако по сценарию персонаж давно растерял этот навык.
Павел Деревянко по сюжету киноальманаха продает дом. Фото: кадр из фильма «Мужчина и женщина»
Владимир Котт о творческом союзе Ирины Пеговой и Павла Деревянко: «Это такое актерское братство»
«Паша очень смешно согласился на эту роль. Он прислал мне фразу про похороны котенка: «А мы котеночка здесь похоронили. Хотите посмотреть?»
И я понял, что он согласился, — поделился воспоминаниями Владимир Котт.
— А Ира дала свое согласие, потому что ей понравилась история, и потому что ее партнером был Паша Деревянко. Это такое актерское братство, некий тайный бессознательный орден. Но из этого ордена и рождается репутация режиссера, не то, что думают зрители, а что думают актеры, хотят они к тебе идти или нет».
Еще одна новелла кажется на первый взгляд незатейливой, как молодой редис, и начинается с того, что мужчина и женщина курят на лестничной площадке. Но финал у этого кинорассказа весьма неожиданный.
Кадр из фильма «Мужчина и женщина»
Как признался Teleprogramma.pro режиссер, именно в этой новелле присутствует элемент автобиографичности. Однажды он точно так же курил на лестничной клетке, к нему подошла женщина и попросила сигаретку. Стояла тишина, двое затягивались сигаретным дымом. А в голове режиссера в это время уже зрела история…
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«И я представлял, что происходит дальше. Есть ли в этом автобиографичность? Нет… Но эта женщина же пришла, я ее первый раз увидел. Она смотрела на меня, я — на нее. Мы как идиоты курим. И вдруг приходит этот луч, и я начинаю придумывать», — поделился воспоминаниями Владимир Котт.
Еще один кинорассказ начинается с беседы супругов на кухне за тарелкой борща, но потом история набирает обороты и доходит до шекспировских страстей.
Кадр из фильма «Мужчина и женщина»
Другая киноновелла рассказывает об отношениях полицейского и учительницы музыки, которая зарабатывает частными уроками. Приходящего после дежурства мужчину раздражают громкие звуки рояля, и он просит жену бросить дело своей жизни. И однажды добивается полнейшей тишины, только вот какой ценой…
Талисман режиссера
Владимир Котт затронул и тему детских взаимоотношений и рассказал историю влюбленности отличницы и хулигана. Сюжет на все времена…
Она хорошо учится, выполняет все домашние задания, а он в это время проливает кефир на ее стул. Но вместо гнева девочка испытывает нежность по отношению к обидчику и решает взять инициативу в свои руки.
По словам Владимира Котта, исполнительница главной роли — девятилетняя актриса Алиса Клагиш — снимается уже в его пятом проекте и является талисманом режиссера. А детская история в новелле «Мужчина и женщина» была написана специально для нее.
«Это был мой подарок Алисе. Не знаю, какой она вырастет, но таких детей не бывает», — отметил Владимир Котт.
Кадр из фильма «Мужчина и женщина»
Всего же съемки киноальманаха заняли несколько лет и велись параллельно с другими проектами Владимира Котта. Продюсер фильма Георгий Малков назвал это студенческим форматом работы, когда забываешь про большие деньги, но помнишь про творчество. Однако тем не менее бюджет киноленты составил 50 миллионов рублей.
Режиссер отметил, что фильм поймут те, у кого за плечами уже есть опыт отношений. Однако зрители, присутствующие в зале, не согласились с ним. Ведь мы пытаемся познать любовь в любом возрасте…