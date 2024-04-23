Режиссер фильма «Мужчина и женщина» Владимир Котт рассказал, как на самом деле Павел Деревянко согласился на роль: «Он прислал мне фразу про похороны котенка»

В рамках 46-го Московского международного кинофестиваля прошел показ киноальманаха «Мужчина и женщина» режиссера Владимира Котта. Это семь разных историй людей, но объединяет их тема бегства от одиночества и стремления к любви и счастью.

Название картины отсылает зрителя к одноименному шедевру Клода Лелуша и одновременно показывает нам, что за 50 лет ничего не изменилось. Мужчина по-прежнему стремится понять женщину и наоборот…

О чем новеллы киноальманаха «Мужчина и женщина»

Одна из новелл рассказывает историю таксиста, бывшего спецназовца (Кирилл Кяро), который воевал в Сирии, потом пытался приспособиться к мирной жизни, менял женщин как перчатки, но все было не то… Другая — о том, как мужчина хочет продать дом в деревне (Павел Деревянко), но встреча с одноклассницей (Ирина Пегова), живущей в этом поселке, меняет все… Интересно то, что в той же самой местности Владимир снимал свой фильм «Непослушник».

Кстати, в новелле «Мужчины и женщины» герою Деревянко приходилось топить печку. Однако по сценарию персонаж давно растерял этот навык.