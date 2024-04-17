«Это вообще копейки, они ничего не меняют»: сколько зарабатывали участники «Дома-2» в разные годы

Недавно бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова раскрыла размер своей зарплаты на проекте. Она сообщила, что ей платили 95 тысяч рублей, что было самим высоким гонораром в 2010 году.

Teleprogramma.pro заглянула в карманы других «домочадцев» и раскрывает все возможные цифры.

Андрей Чуев: «А у «шляпы» всякой была просто еда»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2», шоумен и предприниматель Андрей Чуев, признался нашему изданию, что его зарплата была выше, чем у других участников, и составляла тысячу долларов.

«Мне всегда разрешали заниматься своими делами. Я с руководством был в хороших отношениях. И поэтому пока звезды спали с семи утра до часа дня, я был свободен», — заявил экс-домовец.

Кроме того, Чуев имел свой бизнес на Черкизовском рынке, который приносил ему дополнительный доход в размере четырех-пяти тысяч долларов.