«Это вообще копейки, они ничего не меняют»: сколько зарабатывали участники «Дома-2» в разные годы

Недавно бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Агибалова раскрыла размер своей зарплаты на проекте. Она сообщила, что ей платили 95 тысяч рублей, что было самим высоким гонораром в 2010 году.
Teleprogramma.pro заглянула в карманы других «домочадцев» и раскрывает все возможные цифры.
Андрей Чуев: «А у «шляпы» всякой была просто еда»
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2», шоумен и предприниматель Андрей Чуев, признался нашему изданию, что его зарплата была выше, чем у других участников, и составляла тысячу долларов.
«Мне всегда разрешали заниматься своими делами. Я с руководством был в хороших отношениях. И поэтому пока звезды спали с семи утра до часа дня, я был свободен», — заявил экс-домовец.
Кроме того, Чуев имел свой бизнес на Черкизовском рынке, который приносил ему дополнительный доход в размере четырех-пяти тысяч долларов.
Андрей Чуев на проекте «Дом-2». Фото: кадр из реалити-шоу «Дом-2»
В 2008 году Андрей Чуев стал директором кафе «Город любви» и заработал там значительную сумму, поскольку ему было разрешено проводить вечеринки. На некоторое время Андрей исчезал с телестройки.
В 2016 году он вернулся на проект, где его белая зарплата составляла 170 тысяч рублей. Он уточнил, что самые рейтинговые участники получали максимум 172 800 рублей, и больше никто не зарабатывал.
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Чуев также упомянул, что такие высокие выплаты, помимо него, получали Алена Водонаева, Май Абрикосов и Рустам Солнцев. Он подчеркнул, что «домочадцы», которые часто появлялись на экране и активно участвовали в жизни проекта, получали максимальные зарплаты.
«А у «шляпы» всякой была просто еда», — с иронией отметил шоумен.
Евгений Кузин: «Хватало только на одежду, а еще удовлетворить какие-то свои базовые потребности»
По словам Евгения Кузина, рекордсмена по количеству возвращений на проект, участникам предоставляли жилье и питание, а гонорары зависели от рейтинга и популярности.
«Мы же там жили, нас кормили. За жилье не платили, еду нам привозили. На что хватало? На одежду только — и все. А еще удовлетворить какие-то свои базовые потребности», — сказал Евгений Кузин.
Евгений отметил, что в его случае речь не идет о больших деньгах, и что миллионы он не получал.
Евгений Кузин. Фото: соцсети Евгения Кузина
По словам Кузина, существовало четыре уровня выплат: начиная от 16 тысяч рублей, потом 32 000, затем 54 000 и доходило до 84 000 рублей, что по меркам 2008 года, о котором он упомянул, было очень даже неплохо. Как сказал Евгений, зарплаты переводились на банковские карточки.
Ольга Солнце заговорила о неразглашении контракта на «Доме-2»
Ольга Николаева (Солнце), одна из первых и наиболее известных участниц реалити-шоу «Дом-2», призналась, что на заре проекта зарплаты не выплачивались, но со временем все-таки была введена небольшая оплата — меньше тысячи долларов.
Однако с течением времени и увеличением популярности телестройки размеры денежных выплат стали приближаться к телевизионным гонорарам, но только для наиболее известных участников. Ольга не смогла назвать точную сумму из-за условий контракта о неразглашении, который заключается на 70 лет.
Ольга Солнце. Фото: соцсети Ольги Солнце
Она подчеркнула, что в то время зарплата была средней по меркам Москвы, а ввели ее преимущественно для удержания популярных участников, которые могли зарабатывать во внешнем мире.
Виктория Боня: «Через полгода я сказала, что ухожу из шоу»
А вот Виктория Боня поделилась с Teleprogramma.pro хитрым способом, как ей удалось увеличить свою зарплату на проекте. Она также подтвердила, что первые три месяца новые участники, как студенты-практиканты, не получали никаких денег.
А если «домовец» все же проходил все испытания, то впоследствии начинал зарабатывать тысячу долларов в месяц. Через три месяца сумма увеличивалась до трех тысяч долларов, а через полгода — до шести тысяч условных единиц.
Виктория Боня. Фото: соцсети Виктории Бони
«И где-то через полгода я и сказала, что ухожу из шоу, потому что это вообще копейки, они ничего не меняют в моей жизни. И мне говорят: «Ой, что вы, мы первым участникам первого состава платим еще сверху пять тысяч долларов». То есть итоговая зарплата — шесть тысяч долларов в месяц», — сказала Виктория.
Виктория отметила, что таких высоких зарплат было немного и предназначались они только для «стареньких» участников, которые уже долго находились на проекте.
Антон Беккужев не стал считать чужие деньги
А вот ведущий телешоу «Дом-2» Антон Беккужев в интервью с Teleprogramma.pro отказался раскрывать зарплаты участников, намекнув нам, что нехорошо считать чужие деньги. Он подчеркнул, что, как у ведущего проекта, у него свои доходы и он не интересуется тем, сколько получают участники.
Антон Беккужев. Фото: соцсети Антона Беккужева
Беккужев также отметил, что для того, чтобы «домочадец» начал получать гонорары, должно пройти определенное время. Обычно если участник остается на проекте и становится интересным зрителям, у него появляются возможности для рекламных контрактов.