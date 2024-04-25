Выплачивала кредиты бывшего, забеременела от многодетного отца: как Вика Лысковец искала свое счастье на «Доме-2»

Виктория Лысковец — яркая участница реалити-шоу «Дом-2», чей путь на проекте начался с желания разобраться в прошлых отношениях, а привел к головокружительным романам, драматическим поворотам и, наконец, к радостному ожиданию ребенка. Давайте познакомимся поближе с этой открытой и искренней девушкой, завоевавшей симпатии зрителей своей непосредственностью и эмоциональностью.
Детство и юность
Виктория Лысковец родилась 6 декабря 2000 года в городе Борисове Минской области Беларуси. Этот крупный промышленный центр славится не только своими заводами, но и футбольным клубом БАТЭ, который является самым титулованным в стране. Футбол — любимое развлечение многих горожан, и в социальных сетях Виктории в качестве места работы указана именно эта команда.
О ранних годах биографии участницы проекта «Дом-2» известно немного, что порождает множество домыслов среди поклонников. Девушку подозревают в наличии актерского образования и рассуждают о якобы состоятельных родителях.
«Дом-2»
В 2023 году Виктория Лысковец впервые появилась на скандальном телевизионном проекте «Дом-2». Ее целью было поставить точку в прошлых отношениях с бывшим парнем Тимуром Нестеровичем. Организаторы проекта отметили естественное поведение Вики перед камерами и предложили ей остаться в шоу.
До премьерного показа, который состоялся 31 января, девушка якобы не была поклонницей «Дома-2» и имела смутное представление о реалити, которое сейчас выходит на телеканале «Ю».Виктория не скрывала, что у нее сохранилась привязанность к бывшему парню Тимуру.
Красавица даже сходила с ним на свидание, но затем начала встречаться с Тиграном Салибековым. Многодетный отец ответил ей взаимностью и занял доминирующее положение в паре. Девушке было запрещено повышать голос и использовать ненормативную лексику, она беспрекословно слушалась своего избранника.
Виктория Лысковец встретила настоящую любовь на шоу. Фото: скриншот YouTube
Отношения с Тиграном Салибековым
Отношения Виктории и Тиграна были насыщены эмоциями, ссорами и взаимными упреками. Салибеков неоднократно называл себя бабником, и новые отношения никак не повлияли на его образ жизни: он продолжал флиртовать с другими девушками, проводить время в компании друзей, грубить Вике.
В то же время он щедро раздавал обещания, ни одно из которых не выполнил. Сначала он планировал устроить грандиозную свадьбу, а потом клялся оплатить операцию по увеличению груди.
Отношения партнеров дали трещину, хотя молодые люди по инерции продолжали встречаться. Салибеков общался с другими девушками, говорил, что охладел к Виктории. В итоге между ними произошла потасовка, Тигран отхлестал ее платком и обматерил. Обладатель горячей кавказской крови не стал извиняться, хотя поклонники в социальных сетях просили не обижать юную красавицу.
Личная жизнь
Первые серьезные отношения в жизни Виктории Лысковец сложились еще до появления на проекте «Дом-2». Девушка познакомилась с Тимуром Нестеровичем, симпатичный молодой человек спортивного телосложения покорил уроженку Борисова, читал ей стихи и дарил цветы. Пара встречалась почти два года.
Однако постепенно к Вике пришло осознание того, что возлюбленный использует ее доверие: он оформил на нее девять кредитов. За красивыми словами о верности скрывалась жажда наживы, Лысковец и Нестерович постоянно ссорились. Парень не стал выплачивать долг, а затем и вовсе появился в популярном телевизионном шоу.
Виктория Лысковец и Тигран Салибеков ждут ребенка. Фото: соцсети Виктории Лысковец
Расставание и новые попытки построить отношения
В марте 2023 года Виктория Лысковец все же решила расстаться с Тиграном Салибековым, не выдержав его измен с Мариной Чефрановой. Новую участницу неоднозначно приняли на проекте, ее грубо оскорбили и вылили на голову жидкость для мытья посуды. Новая пассия Тиграна решила, что именно Виктория плетет интриги, и попыталась отомстить. Она набросилась с кулаками на жительницу Борисова, но получила отпор от ее подруги Саши Черно.
Салибеков и Лысковец мирились, а потом снова ссорились, мужчина обещал познакомить девушку с родителями и хотел от нее ребенка. Однако Вика не собиралась рожать, поскольку не была уверена, что в браке мужчина завяжет с изменами.
Она заявила о желании построить новые отношения на проекте, взяв букет из рук Дениса Кишковича, однако парень не смог задержаться на реалити и покинул его в день прихода. А Лысковец и Салибеков стали налаживать общение.
Беременность и предложение руки и сердца
В начале октября Виктория объявила, что скоро они с Тиграном станут родителями. Лысковец узнала о беременности 13 сентября и с тех пор считает это число своим любимым. Позже пара сообщила, что ждет мальчика.
Через несколько недель Салибеков сделал Лысковец предложение. Он встал на одно колено и подарил возлюбленной кольцо в одном из выпусков «Дома-2». Вскоре пара подала заявление в загс. Пожениться они планировали до конца года.
Свадьба
В конце декабря Тигран опубликовал кадры со свадьбы. Торжество посетили в том числе коллеги молодоженов по «Дому-2», включая Сашу Черно и Кристину Бухынбалтэ. Виктория Лысковец вступила в новый этап своей жизни — она стала женой и готовится стать матерью.
Виктория Лысковец сейчас
Виктория Лысковец продолжает участвовать в проекте «Дом-2» и делиться своей жизнью с поклонниками в социальных сетях. Она активно ведет блог, где рассказывает о своей беременности, подготовке к родам и семейной жизни.
Виктория — пример сильной и целеустремленной девушки, которая не боится трудностей и идет к своей мечте, несмотря ни на что. Она демонстрирует, что даже на скандальном реалити-шоу можно найти свою любовь и создать счастливую семью.