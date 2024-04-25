Выплачивала кредиты бывшего, забеременела от многодетного отца: как Вика Лысковец искала свое счастье на «Доме-2»

Виктория Лысковец — яркая участница реалити-шоу «Дом-2», чей путь на проекте начался с желания разобраться в прошлых отношениях, а привел к головокружительным романам, драматическим поворотам и, наконец, к радостному ожиданию ребенка. Давайте познакомимся поближе с этой открытой и искренней девушкой, завоевавшей симпатии зрителей своей непосредственностью и эмоциональностью.

Детство и юность

Виктория Лысковец родилась 6 декабря 2000 года в городе Борисове Минской области Беларуси. Этот крупный промышленный центр славится не только своими заводами, но и футбольным клубом БАТЭ, который является самым титулованным в стране. Футбол — любимое развлечение многих горожан, и в социальных сетях Виктории в качестве места работы указана именно эта команда.

О ранних годах биографии участницы проекта «Дом-2» известно немного, что порождает множество домыслов среди поклонников. Девушку подозревают в наличии актерского образования и рассуждают о якобы состоятельных родителях.

«Дом-2»

В 2023 году Виктория Лысковец впервые появилась на скандальном телевизионном проекте «Дом-2». Ее целью было поставить точку в прошлых отношениях с бывшим парнем Тимуром Нестеровичем. Организаторы проекта отметили естественное поведение Вики перед камерами и предложили ей остаться в шоу.

До премьерного показа, который состоялся 31 января, девушка якобы не была поклонницей «Дома-2» и имела смутное представление о реалити, которое сейчас выходит на телеканале «Ю».Виктория не скрывала, что у нее сохранилась привязанность к бывшему парню Тимуру.

Красавица даже сходила с ним на свидание, но затем начала встречаться с Тиграном Салибековым. Многодетный отец ответил ей взаимностью и занял доминирующее положение в паре. Девушке было запрещено повышать голос и использовать ненормативную лексику, она беспрекословно слушалась своего избранника.