Ломал игрушки сыновей, лишил всего и продолжает играть в донжуана: почему участник «Дома-2» Тигран Салибеков не создан для семьи

Участники телешоу «Дом-2» Тигран Салибеков и Виктория Лысковец готовятся стать родителями. Их ребенок должен появиться на свет в конце весны. Однако беременность Вики Лысковец омрачена некоторыми обстоятельствами.
На проекте «Дом-2» Тигран стал подозрительно много уделять внимания новенькой участнице Залине, и кажется, что забыл о своей жене, находящейся в интересном положении.
Поведение благоверного вызвало ревность у Вики Лысковец. Будущая мама дала понять, что не готова мириться с таким отношением к себе со стороны мужа.
«Лучше быть матерью-одиночкой», — заявила Виктория у себя в соцсетях.
Меж тем дальновидные пользователи Интернета намекают девушке на то, что это предсказуемый сценарий. Мол, она знала, на что шла. Ведь еще до встречи с ней Тигран Салибеков бросил жену с тремя детьми. И кто даст гарантию, что подобное не произойдет и с ней? Может, Салибеков и вовсе не создан для семьи? Почему в отношениях с женщинами у него все не слава богу?
Teleprogramma.pro попытается разобраться в поведении легкомысленного мужчины и перипетиях этой запутанной истории.
Отношения с Юлией Колисниченко
Тигран Салибеков изначально был по натуре ловеласом. И, как говорится, не пропускал ни одной юбки. Это было видно еще на проекте «Дом-2», куда восточный красавец попал в 2011 году. Но разве красота — главное для мужчины? Женщины сейчас больше ценят надежность — то качество, которое, судя по всему, не свойственно герою этой истории.
Тем не менее у Тиграна имелся свой список любовных побед. Так, изначально Салибеков испытывал симпатию к участнице телестройки Элине Либерман, но позже заинтересовался Евгенией Феофилактовой, которая переживала разрыв отношений с Александром Задойновым. Невзирая на это, Тигран продолжал ухаживать за девушкой, подкупая ее цветами, подарками и зажигательной лезгинкой. Однако Евгения не оценила этих усилий.
Между тем вскоре внимание Салибекова привлекла Юлия Колисниченко, которая сама проявила инициативу в отношениях с ним. В результате молодые люди официально объявили себя парой и переехали в городские квартиры.
Их отношения напоминали американские горки, поскольку они часто ссорились, скандалили, расходились и снова сходились, не давая зрителям скучать. К тому же Тиграна раздражало частое присутствие сестры-близнеца Юлии — Екатерины Колисниченко. А также он не хотел лишать себя удовольствия пофлиртовать с другими девушками.
Тигран Салибеков и Юлия Колисниченко. Фото: соцсети Тиграна Салибекова
Вскоре выяснилось, что Юлия Колисниченко ждет ребенка. Разгорелся конфликт. Тигран отказывался признавать себя отцом будущего малыша. В результате участник реалити-шоу «Дом-2» решил уйти из проекта. Юлия находилась в подавленном состоянии, но, к счастью, ее поддержала сестра.
Однако 26 октября 2011 года Салибеков вернулся на шоу с предложением руки и сердца, о чем сразу же сообщили на официальном сайте проекта. Юлия ответила на него согласием. Родные Тиграна также не поддержали его решение оставить беременную девушку. Отец участника посоветовал ему наконец научиться нести ответственность за свои поступки.
13 декабря того же года они официально поженились. Через два месяца у пары родился сын Ролан. В 2014 году на свет появился сын Эльдар. В том же году пара обвенчалась. А годом ранее Тигран Салибеков даже набил на плече портрет любимой жены. В 2018 году у супругов родился сын Баграт. Казалось, что в семье царит идиллия, а на самом деле все было не так просто.
Тигран Салибеков с детьми. Фото: соцсети Тиграна Салибекова
И развод с ней…
В декабре 2021 года Салибековы отмечали десятилетие совместной жизни, однако в феврале 2022 года появились новости о предстоящем разводе. Инициатором разрыва стала Юлия, которая на своей странице в социальных сетях поделилась неприятными подробностями своих отношений с Тиграном. Она заявила, что нередко муж был жесток по отношению к их детям, а в качестве наказания ломал игрушки сыновей.
Еще одним фактором, способствовавшим разрушению семьи, стали напряженные отношения Юлии с матерью и сестрой ее мужа. Бывшая участница телешоу «Дом-2» утверждает, что семья супруга никогда ее не принимала. Попытки Юлии защитить свои границы привели к шестимесячному конфликту, в котором Тигран предпочел сохранить хорошие отношения с семьей, а не с женой.
Сестра Юлии, Катя, встала на защиту родственницы в этом конфликте, обвинив родных Салибекова в том, что они относились к Юлии как к прислуге. Но при этом принимали от нее подарки и ездили отдыхать за ее счет.
В марте Юлия начала процесс развода, который завершился в мае. В августе она заявила, что запретила бывшему мужу общаться с детьми. Причиной стало его обращение в правоохранительные органы с жалобой на ее неподобающее поведение. Позже Тигран вновь обратился в полицию, обвинив Юлию в краже.
Бывшие супруги начали делить имущество. Юлия, проиграв суд, обвинила Тиграна в том, что он лишил всего их младшего сына Баграта. Однако Тигран считал решение суда справедливым, поскольку он получил обратно свое имущество, которое принадлежало ему по брачному контракту.
Публика разделилась на тех, кто поддерживал многодетную мать, и тех, кто считал, что Юлия хотела оставить бывшего супруга без жилья и препятствовала общению детей с отцом. Тигран объяснил, что дети были настроены против него, поэтому он хотел добиться встреч с ними через суд и привлечь психологов.
В октябре 2023 года Салибеков сообщил, что Юлия подала кассационную жалобу, пытаясь отобрать у него квартиру. Суд снова встал на сторону Тиграна, и он также планировал подать иск о мошенничестве против бывшей жены.
Кстати, вся эта история разворачивалась тогда, когда Тигран уже вернулся на «Дом-2», — в апреле 2022 года. Ровно через месяц он предложил руку и сердце другой участнице телестройки, Юлии Белой. Но этот роман быстро закончился. Салибеков вновь ушел из «Дома-2» на вольные хлеба, заявив, что планирует зарабатывать на рекламе в соцсетях.
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Как начался роман Тиграна Салибекова и Виктории Лысковец
Но в 2023 году вернулся обратно и завел роман с вышеупомянутой Викторией Лысковец, которая была на 14 лет младше Тиграна. Однако девушку не смущали ни разница в возрасте, ни наличие трех детей, ни конфликты с бывшей женой. Как это обычно бывает, она надеялась, что с ней уж точно все сложится по-другому.
Виктория Лысковец и Тигран Салибеков. Фото: соцсети Тиграна Салибекова
13 сентября Виктория узнала, что ждет от возлюбленного сына. А в начале октября новоявленные влюбленные объявили об этом официально.
Спустя несколько недель после начала отношений Салибеков предложил Виктории вступить в брак. Это произошло в эфире реалити-шоу «Дом-2», где Тигран встал на одно колено и подарил возлюбленной кольцо. После этого мужчина объявил о подаче документов для регистрации брака. Пара планировала провести свадебную церемонию до окончания года.
В декабре Салибеков поделился фотографиями со своей свадьбы. На торжество были приглашены коллеги молодоженов по «Дому-2», в том числе Саша Черно и Кристина Бухынбалтэ.
Сейчас же Тигран Салибеков и Виктория Лысковец переживают сложный этап. Посмотрим, сможет ли Тигран наконец избавиться от амплуа донжуана, научиться думать головой и сохранить семью.