Ломал игрушки сыновей, лишил всего и продолжает играть в донжуана: почему участник «Дома-2» Тигран Салибеков не создан для семьи

Участники телешоу «Дом-2» Тигран Салибеков и Виктория Лысковец готовятся стать родителями. Их ребенок должен появиться на свет в конце весны. Однако беременность Вики Лысковец омрачена некоторыми обстоятельствами.

На проекте «Дом-2» Тигран стал подозрительно много уделять внимания новенькой участнице Залине, и кажется, что забыл о своей жене, находящейся в интересном положении.

Поведение благоверного вызвало ревность у Вики Лысковец. Будущая мама дала понять, что не готова мириться с таким отношением к себе со стороны мужа.

«Лучше быть матерью-одиночкой», — заявила Виктория у себя в соцсетях.

Меж тем дальновидные пользователи Интернета намекают девушке на то, что это предсказуемый сценарий. Мол, она знала, на что шла. Ведь еще до встречи с ней Тигран Салибеков бросил жену с тремя детьми. И кто даст гарантию, что подобное не произойдет и с ней? Может, Салибеков и вовсе не создан для семьи? Почему в отношениях с женщинами у него все не слава богу?

Teleprogramma.pro попытается разобраться в поведении легкомысленного мужчины и перипетиях этой запутанной истории.

Отношения с Юлией Колисниченко

Тигран Салибеков изначально был по натуре ловеласом. И, как говорится, не пропускал ни одной юбки. Это было видно еще на проекте «Дом-2», куда восточный красавец попал в 2011 году. Но разве красота — главное для мужчины? Женщины сейчас больше ценят надежность — то качество, которое, судя по всему, не свойственно герою этой истории.

Тем не менее у Тиграна имелся свой список любовных побед. Так, изначально Салибеков испытывал симпатию к участнице телестройки Элине Либерман, но позже заинтересовался Евгенией Феофилактовой, которая переживала разрыв отношений с Александром Задойновым. Невзирая на это, Тигран продолжал ухаживать за девушкой, подкупая ее цветами, подарками и зажигательной лезгинкой. Однако Евгения не оценила этих усилий.

Между тем вскоре внимание Салибекова привлекла Юлия Колисниченко, которая сама проявила инициативу в отношениях с ним. В результате молодые люди официально объявили себя парой и переехали в городские квартиры.

Их отношения напоминали американские горки, поскольку они часто ссорились, скандалили, расходились и снова сходились, не давая зрителям скучать. К тому же Тиграна раздражало частое присутствие сестры-близнеца Юлии — Екатерины Колисниченко. А также он не хотел лишать себя удовольствия пофлиртовать с другими девушками.