Чудо посреди мрака: как на Пасху черный ворон спас жизнь заключенному батюшке - утащил мясо с противня повара

Говорят, на Пасху должны случаться чудеса. И люди верят, что чудо тоже не обойдет их стороной.

Эта пасхальная история произошла с преподобным Кукшей Одесским, который при рождении получил имя Косьма Величко. Во время лагерной ссылки обычный ворон помог ему справиться с голодом и восстановить свои силы.

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Как Кукша Одесский попал в лагерь

Стать монахом Косьма пожелал еще юношей, в 20 лет, когда вместе с паломниками он поехал в Иерусалим, прожил там полгода. Получив благословение родителей на монашество, он стал послушником русского Пантелеймонова монастыря на Афоне. Больше 20 лет служил в Киевско-Печерской Лавре.

Также носил имена Константин и Ксенофонт. В 56 лет отец Ксенофонт тяжело заболел, и болезнь практически не оставляла надежды на исцеление. Все думали, что батюшка умрет. Его подстригли в великую схиму и нарекли в честь священномученика Кукши Печерского. После этого священник пошел на поправку.

В 1938 на долю батюшки выпали новые тяжелые испытания. Те годы известны своими гонениями на церковь, которым подвергся и Кукша Одесский. Его приговорили к пяти годам лагерей в городе Вильва Молотовской области (Пермский край), а после отбытия этого срока — еще к стольки же годам ссылки. В 63 года священнослужителю приходилось валить лес, работать по 14 часов и, конечно, плохо питаться. Но накормил его в итоге обыкновенный ворон. Как же это произошло?