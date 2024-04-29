Чудо посреди мрака: как на Пасху черный ворон спас жизнь заключенному батюшке - утащил мясо с противня повара

Говорят, на Пасху должны случаться чудеса. И люди верят, что чудо тоже не обойдет их стороной.
Эта пасхальная история произошла с преподобным Кукшей Одесским, который при рождении получил имя Косьма Величко. Во время лагерной ссылки обычный ворон помог ему справиться с голодом и восстановить свои силы.
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Как Кукша Одесский попал в лагерь
Стать монахом Косьма пожелал еще юношей, в 20 лет, когда вместе с паломниками он поехал в Иерусалим, прожил там полгода. Получив благословение родителей на монашество, он стал послушником русского Пантелеймонова монастыря на Афоне. Больше 20 лет служил в Киевско-Печерской Лавре.
Также носил имена Константин и Ксенофонт. В 56 лет отец Ксенофонт тяжело заболел, и болезнь практически не оставляла надежды на исцеление. Все думали, что батюшка умрет. Его подстригли в великую схиму и нарекли в честь священномученика Кукши Печерского. После этого священник пошел на поправку.
В 1938 на долю батюшки выпали новые тяжелые испытания. Те годы известны своими гонениями на церковь, которым подвергся и Кукша Одесский. Его приговорили к пяти годам лагерей в городе Вильва Молотовской области (Пермский край), а после отбытия этого срока — еще к стольки же годам ссылки. В 63 года священнослужителю приходилось валить лес, работать по 14 часов и, конечно, плохо питаться. Но накормил его в итоге обыкновенный ворон. Как же это произошло?
Шукша Преподобный. Фото: из открытых источников
Ворон-спаситель
Нередко священнослужитель грезил просто о вкусной еде. Однажды на Пасху ослабевший батюшка проходил вдоль колючей проволоки, за которой повара носили противни с пирогами для охраны. И вдруг увидел, как в небе над ним кружат вороны. «Ворон, ворон, ты питал пророка Илию в пустыне, принеси и мне кусочек пирога!», - обратился отец Кукша к птицам.
«Кар-р-р!», - ответил священнику ворон, после чего мужчина увидел у своих ног пирог с мясом. Оказалось, что хитрая птица унесла его прямо с противня повара. Батюшка поднял еду со снега и поблагодарил Бога за совершенное чудо. Ну и ворона, конечно…
Вороны всегда приходят на помощь. И в жизни, и в сказках. Фото: Кадр из мультфильма «Снежная королева»
Обыкновенное чудо
После отбытия наказания батюшка вернулся в Киевско-Печерскую Лавру. Спустя еще пять лет был переведен в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Также служил в Успенском монастыре в Одессе. За время своего служения помог очень многим людям, ушел из жизни в возрасте 89 лет.
И даже сейчас, обращаясь к преподобному Кукще, православные просят его об исцелении и о божьей помощи во всех делах.
Весной 1996 года одна из певчих Свято-Никольского храма в подмосковном Пушкино рассказала одну удивительную историю. Однажды к ней в глубоком отчаянии обратилась соседка. Причиной ее горя стал диагноз мужа - гангрена ног, что подразумевало неизбежность ампутации. Певчая поделилась с соседкой историей об одесском батюшке, который помогал всем тем, кто страдал от болезней ног.
Сразу же после этого в храме был проведен молебен, посвященный преподобному Кукше. Однако, пока он проходил, больного уже успели доставить в Москву для проведения операции. Все было подготовлено для ампутации, но медицинский персонал заметил, что процесс кровообращения начал восстанавливаться. Врачи были поражены этим чудом и заявили пациенту, что его спасло именно оно.
Стоит отметить, что медики не имели ни малейшего представления ни о проведенном молебне, ни о чудесах преподобного Кукши. Но тем не менее, чудеса случаются!