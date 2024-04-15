«Мы с Аллой танцевали, чуть ближе, чем положено»: как Примадонна с первого взгляда влюбилась в Сергея Челобанова и почему вышла за Киркорова, будучи в отношениях

Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. У Аллы Борисовны богатая биография не только благодаря творческим успехам, но и благодаря победам на любовном фронте.

Примадонна всегда умела завоевывать сердца и умы самых ярких мужчин. Но только певец Сергей Челобанов позволял себе называть ее Машкой. А певица в свою очередь именовала себя его походной женой.

Бурная молодость Сергея Челобанова

О том, что такое повышенное женское внимание, Сергей понял еще в школе. Он активно занимался спортом: коньками, лыжами, футболом, а к десятому классу стал чемпионом Саратовской области по боксу. А еще он умел играть на гитаре и организовал собственную музыкальную группу.

«Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь, взгляд ваш растаял в его лучах», — этой цитатой из пьесы «Чайка» Антона Чехова можно описать отношение к Челобанову женской половины. Девушки использовали любую возможность, чтобы добиться его внимания.

К тому же он был классическим «плохим парнем», что также находит отклик в женских сердцах. В юности Сергей получил условный срок за угон мотоцикла: хотел произвести впечатление на понравившуюся девушку.

После этого инцидента Челобанов на время усмирил свой буйный нрав: окончил музыкальную школу, потом — Московский заочный народный университет. Поработал у отца на заводе, а вечерами играл в местных ДК.

В 1980-х годах работал в Курской филармонии клавишником, успел принять участие в гастролях группы «Интеграл».