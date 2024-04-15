«Мы с Аллой танцевали, чуть ближе, чем положено»: как Примадонна с первого взгляда влюбилась в Сергея Челобанова и почему вышла за Киркорова, будучи в отношениях

Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. У Аллы Борисовны богатая биография не только благодаря творческим успехам, но и благодаря победам на любовном фронте.
Примадонна всегда умела завоевывать сердца и умы самых ярких мужчин. Но только певец Сергей Челобанов позволял себе называть ее Машкой. А певица в свою очередь именовала себя его походной женой.
Бурная молодость Сергея Челобанова
О том, что такое повышенное женское внимание, Сергей понял еще в школе. Он активно занимался спортом: коньками, лыжами, футболом, а к десятому классу стал чемпионом Саратовской области по боксу. А еще он умел играть на гитаре и организовал собственную музыкальную группу.
«Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь, взгляд ваш растаял в его лучах», — этой цитатой из пьесы «Чайка» Антона Чехова можно описать отношение к Челобанову женской половины. Девушки использовали любую возможность, чтобы добиться его внимания.
К тому же он был классическим «плохим парнем», что также находит отклик в женских сердцах. В юности Сергей получил условный срок за угон мотоцикла: хотел произвести впечатление на понравившуюся девушку.
После этого инцидента Челобанов на время усмирил свой буйный нрав: окончил музыкальную школу, потом — Московский заочный народный университет. Поработал у отца на заводе, а вечерами играл в местных ДК.
В 1980-х годах работал в Курской филармонии клавишником, успел принять участие в гастролях группы «Интеграл».
Сергей Челобанов. Фото: Global Look Press
Потом Сергей Челобанов подсел на запрещенные вещества, торговал крадеными вещами. Попался на краже синтезатора, после чего суд приговорил музыканта к трем годам пребывания в колонии-поселении, где он тоже умудрялся заниматься творчеством, пел и играл в местном клубе.
Когда артист вышел на свободу, в его творческом портфолио было уже несколько авторских песен, которые он вынес на суд Аркадия Укупника. Затем молодой певец стал активно сотрудничать с автором хита про съеденный перед ЗАГСом паспорт. А Укупнику посоветовали показать песни Сергея Челобанова Алле Пугачевой. И чудо, конечно, не заставило себя долго ждать!
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Сергей Челобанов: «Помню, что проснулся я в одном ботинке на маленьком диванчике»
Через пару недель артистка позвонила своему давнему приятелю с резонным вопросом: «Аркадий, кто поет на кассете? Хочу его видеть прямо сейчас!»
Оба, конечно, поехали к Алле Борисовне. И, как гласит легенда, Сергей Челобанов, который не собирался любезничать со звездой эстрады, первым делом спросил: «Какие проблемки? Что звала?»
Спустя короткий промежуток времени Пугачева деликатно намекнула Укупнику, что ему пора домой, а Челобанов остался у нее. Видимо, это была любовь с первого взгляда. Во всяком случае со стороны Аллы Борисовны.
«Помню, что проснулся я в одном ботинке на маленьком диванчике. На лице была помада. Но не уверен, что помада Аллы — там присутствовала еще одна женщина. Еще помню, что мы крепко выпили за знакомство. Началось же все с коньячка. Потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу», — впоследствии признавался Сергей Челобанов в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
Когда они познакомились, Челобанову было 29 лет, а Пугачевой — 42 года.
По версии артиста, сначала речь шла только о совместных проектах, но потом постоянное времяпровождение сблизило их.
Надо сказать, что в то время Алла Пугачева была еще замужем за Евгением Болдиным. А Сергей женат на женщине по имени Людмила, в семье росло двое сыновей. Однако это обстоятельство не остановило обоих артистов. К тому же Людмила закрывала глаза на похождения своего сумасбродного мужа. Видимо, понимала, что это его шанс взобраться вверх по социальной лестнице!
Сергей Челобанов и Алла Пугачева. Фото: из открытых источников
Примадонна познакомила своего нового протеже с нужными людьми, поработала над его стилем, открыла дорогу на большую эстраду. Тогда он заключил контракт с Театром песни Аллы Пугачевой, записал с ней совместный дуэт под названием «Незваный гость». Дебютировал со своей группой H-band на сцене спорткомплекса «Олимпийский», появился в программе «Голубой огонек», участвовал в знаменитых «Рождественских встречах» артистки. В общем, везде молодому артисту светил зеленый свет.
Алла Борисовна была готова на все ради своего нового фаворита. Говорят, Челобанов когда-то состоял на учете в наркодиспансере. И Пугачева сумела уговорить начальника медучреждения отдать документы любовника ей. И звезде пошли на уступки! В тот же день влюбленные сожгли эти документы из прошлого на костре.
Однако все чаще и чаще Сергей Челобанов стал позволять себе разные вольности. Например, мог сильно напиться перед концертом, и его приходилось буквально расталкивать перед выходом на сцену. По слухам, однажды он запустил стеклянный графин в стену гостиницы, в которой остановился вместе с Аллой Пугачевой, и едва не попал в артистку. Также говорили, что Сергей снова пристрастился к запрещенным веществам.
Все эти происшествия подтачивали отношения изнутри. И спустя через четыре года после первой встречи влюбленные расстались.
Как сложилась судьба артиста после расставания с Аллой Пугачевой
«Наши с Пугачевой отношения длились четыре года, вплоть до свадьбы с Киркоровым. Я еще работал в театре, когда она развелась с Болдиным. И буквально сразу же расписалась в Ленинграде с Филиппом. Я даже поначалу ничего не понял: у нас все продолжается, а тут какая-то свадьба», — рассказывал Сергей Челобанов в одном из своих интервью.
После расставания с Пугачевой артист практически исчез с радаров. Правда, в 2000 году все же записал для Филиппа Киркорова альбом «Челофилия». А потом в основном сосредоточился на студийной работе.
В 2007 году Челобанов пережил вторую волну популярности благодаря телепроекту «Ты суперстар», где выступают артисты, гремевшие в 90-х и 2000-х. В этом шоу телеканала НТВ музыкант завоевал третье место. В 2008 году Сергей Челобанов расстался с женой Людмилой.
Сергей Челобанов в программе «Секрет на миллион». Фото: телеканал НТВ
В 2014 году у него случился роман с певицей Евгенией Долговой. А спустя два года у Челобанова вновь родился сын.
Существует такое выражение: «Не жалей, что ушло, радуйся, что было». Роман с Аллой Пугачевой стал яркой страницей в биографии Сергея Челобанова. Он говорил, что их сексуальные темпераменты полностью совпадали, и что этот роман был одним из лучших воспоминаний его жизни.
«Женщина может быть красавицей, умницей, но если меня не устраивает запах ее волос, то до свидания. Пугачева пахла навязчивым сексом», — сказал Сергей Челобанов в одном из своих интервью.
Сергей Челобанов. Фото: Global Look Press
Сейчас Сергея практически не слышно, не видно. Хотя в октябре 2023 года в интервью «Экспресс-газете» его директор Анатолий Борисов говорил, что артист примет участие в одном крупном проекте на федеральном канале. А пока же он спрятался от всех в деревне под Саратовом. Но, может, все-таки грядет триумфальное возвращение?