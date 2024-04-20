Татьяна Навка: «У дочери рабочий график куда сложнее, чем у меня»

Зритель уже привык видеть Татьяну Навку - именитую фигуристку, олимпийскую чемпионку и продюсера - на телевидении: в составе участников и жюри шоу «Ледниковый период», в качестве тренера проекта «Ледниковый период. Дети» (6+, Первый канал), ведущей программы «Произвольная программа» (16+, «Звезда») и разных передач «Матч ТВ». Но в кино Навку не видел никто.

Журнал «Телепрограмма» одним из первых побывал на съемках комедии «Исполняющий обязанности», где Татьяна дебютировала вместе с младшей дочкой Надеждой, и расспросила спортсменку о новом опыте, воспитании детей и их избалованности.

«Снималась на льду в образе музы главного героя»

- Татьяна, как вы с Надеждой оказались в проекте?

- Мы давно дружим с Еленой Север (певицей, телеведущей, продюсером и исполнительницей главной роли в комедии «Исполняющий обязанности». - Авт.), отлично знаю, что она занимается кино. И вот Надежде предложили попробовать себя в картине. У нее есть все таланты для этого. Роль небольшая, всего два съемочных дня - и мне показалось, что это отличная возможность попробовать нечто новое. Ну а я пошла прицепом...

- Даже так?

- Елена говорит: «Раз уж ты с дочкой приедешь, давай и тебя снимем!». Вот решила попробовать (Татьяна сыграла камео - в сцене с концертом и благотворительным аукционом в детдоме она приезжает поддержать детишек. - Авт.). Над предложением думали недолго.

- Вы сами ранее вообще мечтали о кино?

- Да, после того, как выиграла Олимпийские игры (в 2006 году в Турине в паре с Романом Костомаровым. - Авт.), подумывала - вдруг предложат сняться в кино? И такой эпизод был. Наполовину случился. Александр Абдулов снимал, как оказалось, свой последний фильм («Гиперболоид инженера Гарина» в 2006 году. - Авт.). И я работала в нем - снималась на льду в образе музы главного героя. Каталась на льду на Красной площади. А потом Александра Гавриловича не стало, проект не был доснят. После этого никаких киноэкспериментов не было. И все же профессия мне отчасти знакома: работаю на телевидении, снимаем проморолики для наших ледовых шоу, но это все другое. Только сейчас начали поступать предложения о работе в кино. Пока думаю. Не факт, что соглашусь.

- Выходит, в «Исполняющем обязанности» полноценный дебют и у вас?

- Получается, что да.