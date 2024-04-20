Татьяна Навка: «У дочери рабочий график куда сложнее, чем у меня»

Зритель уже привык видеть Татьяну Навку - именитую фигуристку, олимпийскую чемпионку и продюсера - на телевидении: в составе участников и жюри шоу «Ледниковый период», в качестве тренера проекта «Ледниковый период. Дети» (6+, Первый канал), ведущей программы «Произвольная программа» (16+, «Звезда») и разных передач «Матч ТВ». Но в кино Навку не видел никто.
Журнал «Телепрограмма» одним из первых побывал на съемках комедии «Исполняющий обязанности», где Татьяна дебютировала вместе с младшей дочкой Надеждой, и расспросила спортсменку о новом опыте, воспитании детей и их избалованности.
«Снималась на льду в образе музы главного героя»
- Татьяна, как вы с Надеждой оказались в проекте?
- Мы давно дружим с Еленой Север (певицей, телеведущей, продюсером и исполнительницей главной роли в комедии «Исполняющий обязанности». - Авт.), отлично знаю, что она занимается кино. И вот Надежде предложили попробовать себя в картине. У нее есть все таланты для этого. Роль небольшая, всего два съемочных дня - и мне показалось, что это отличная возможность попробовать нечто новое. Ну а я пошла прицепом...
- Даже так?
- Елена говорит: «Раз уж ты с дочкой приедешь, давай и тебя снимем!». Вот решила попробовать (Татьяна сыграла камео - в сцене с концертом и благотворительным аукционом в детдоме она приезжает поддержать детишек. - Авт.). Над предложением думали недолго.
- Вы сами ранее вообще мечтали о кино?
- Да, после того, как выиграла Олимпийские игры (в 2006 году в Турине в паре с Романом Костомаровым. - Авт.), подумывала - вдруг предложат сняться в кино? И такой эпизод был. Наполовину случился. Александр Абдулов снимал, как оказалось, свой последний фильм («Гиперболоид инженера Гарина» в 2006 году. - Авт.). И я работала в нем - снималась на льду в образе музы главного героя. Каталась на льду на Красной площади. А потом Александра Гавриловича не стало, проект не был доснят. После этого никаких киноэкспериментов не было. И все же профессия мне отчасти знакома: работаю на телевидении, снимаем проморолики для наших ледовых шоу, но это все другое. Только сейчас начали поступать предложения о работе в кино. Пока думаю. Не факт, что соглашусь.
- Выходит, в «Исполняющем обязанности» полноценный дебют и у вас?
- Получается, что да.
С Еленой Север и юными актерами на съемках комедии «Исполняющий обязанности». Фото: Глеб Широков
- Насколько волнительно?
- Все проходит хорошо. Очень приятная атмосфера. Работаю сконцентрированно.
«Выходные тоже заняты - папа ругается»
- А как согласовали графики с дочкой?
- У Нади, признаюсь, график куда сложнее, чем у меня.
- Приоткройте завесу тайны.
- Просыпается в 6.45, в 7.15 садится в машину, в 8.00 она в школе, учится. Пытаемся покушать в перерывах между учебой и тренировками. Потому что после уроков начинается серьезная профессиональная спортивная работа - с 14 до 18 часов.
- Когда же делать уроки?
- Стараемся в паузах. И вечером. Потому что выходные тоже заняты - тренировки на льду. Так что очень сложно. Папа ругается (улыбается).
- За что?!
- Говорит, что у ребенка совсем не остается выходных (на днях Татьяна написала в соцсетях, что дочь победила на соревнованиях Российской любительской лиги по фигурному катанию. - Авт.). Вот со съемками тоже смешная история. Мы в Петербург приехали на «Сапсане», и Надя ехала впервые. Говорит: «Мама, я даже на электричке ни разу не ездила!». Приехали в Петербург, я говорю: «Надя, ну как тебе? Ты же первый раз в Петербурге!». А она с юмором отвечает: «Мама, я даже в «Макдоналдсе» ни разу не была, а ты говоришь Санкт-Петербург... живу так, что у меня нет детства».
- Как же поступить молодым мамам, перед которыми встает вопрос: отдавать ребенка в большой спорт, лишая его детства, или нет?
- Я, как человек из профессионального спорта, не буду говорить ни про спортивную, ни про актерскую профессию, чтобы не сбить никого с мыслей. Скажу за себя. Старшая дочь Саша у меня прошла спортивный путь до 15 лет, и я точно знаю, что спорт дисциплинирует, воспитывает дух, силу воли и целеустремленность. В то же время и в кино детям сниматься непросто: 12-часовой рабочий день, изнурительные смены, ожидания - все это дико сложно. Надя побыла несколько часов, устала и говорит: «Можно я пойду домой?». Конечно, приятно видеть себя на экране - Надя прекрасно смотрится в кадре, свободно чувствует себя перед камерой, быстро запоминает текст, не стесняется. Но за этим стоит тяжелый труд. На тренировках она привыкла, что все по порядку - вовремя начинаются, вовремя заканчиваются. А тут надо сидеть, ждать...
- Так как поступать мамам?
Надя Пескова и ее медаль на соревнованиях Российской любительской лиги по фигурному катанию. Фото: личная страница Татьяны Навки в социальной сети
- Нет универсального рецепта. Каждая мама должна чувствовать своего ребенка и подсказать ему, поддерживая. Надо отталкиваться от устремлений детей. Актер или музыкант, спорт никогда не помешает. Движение - это энергия. Профессиональный или любительский спорт - в жизни каждого он был бы нелишним.
- Как муж отреагировал на идею сняться в кино и как отпустил вас?
- Прекрасно. Прекрасно.
«Задача родителей - быть рядом, поддерживать и направлять»
- Вам бы хотелось видеть дочь актрисой?
- Пока сложно сказать. Не уверена. Знаю множество примеров, когда дети рано становились звездами, а потом имели искалеченную судьбу и раненые души после такого мощного эмоционального всплеска. Не у всех карьера сложилась блестяще. Так что, ясчитаю, у каждого должна быть база, фундамент. «Корсет» в виде образования. Для того чтобы стать великой актрисой, как Инна Чурикова, к примеру, нужно учиться. Даже при наличии природной предрасположенности.
- А если вдруг Надя так ярко блеснет в «Исполняющем обязанности», что молниеносно станет звездой, как Анна Пересильд после сериала «Слово пацана» 18+?..
- Чему быть, того не миновать. Задача родителей - быть рядом, поддерживать и направлять. Чтобы голова у детей оставалась на месте. Поэтому ребенка надо воспитать так, чтобы он развивался гармонично и мгновенная слава не обернулась избалованностью. Есть вещи, которые приходят в семье.
- Какие, например?
- Правильные принципы. Божьи каноны, так сказать. Их никто не отменял. Если семья воспитывает ребенка в правильном русле, никакие соблазны и медные трубы человека не испортят.
- Если вдруг в сценарии, который предложат дочери, увидите то, что недопустимо, сможете повлиять?
- Я повторю: до 18 лет Надежду в киноиндустрии не вижу. Это отнимает много времени, в которое закладывается важная база для детей. А после 18 лет она сама будет вправе выбирать, где работать, а где нет. Есть множество прекрасных фильмов, которых не было бы без определенных сцен. Если это красиво и эстетично, почему нет?
- Детское кино может влиять на воспитание?
- Мне нравится, что сейчас бум на семейное кино. Мы в детстве смотрели множество прекрасных советских фильмов, которые хорошо повлияли на нас. Хорошо, что сейчас режиссеры стали снимать детские фильмы («Чебурашка» 6+, «Летучий корабль» 6+, «Сто лет тому вперед» 6+ и др.). Отличная традиция. Мне нравится.
- В школьной самодеятельности Надя участвует?
- Да, ей нравится участвовать в этих утренниках, отлично запоминает текст, даже поправляет тех, кто забывает. Вот «Маугли» недавно ставили. Ей действительно это подходит. Так что, думаю, у нее это получится.
- А чем занимается старшая?
Старшая дочь Татьяны, Саша Жулина, учится в магистратуре МГИМО и занимается бизнесом. Фото: личная страница Александры Жилиной в социальной сети
- Саша (дочь от Александра Жулина. - Авт.) оканчивает магистратуру МГИМО. Параллельно работает. У нее бизнес (точки по продаже чая с добавками). Она у нас бизнес-леди. Мне нравится, что она развивается, не останавливается на одном месте. Умная, мудрая девочка. Я за нее спокойна.
- С профессиональным спортом вы закончили довольно давно, при этом продолжаете пребывать в прекрасной форме. Как?
В телешоу «Ледниковый период» 12+ фигуристка была и участницей, и членом жюри. Фото: Первый канал
- Да все просто: поменьше углеводов, побольше белков, салаты. И спортивный образ жизни. Лепить себя. А - еще не есть после определенного времени вечером.
- Получается?
- Не всегда (смеется). Я вот ем иногда. Но зато много двигаюсь.
О чем кино
Крупная строительная компания пытается завладеть территорией детского дома, чтобы построить там парк развлечений. Директор детского дома при поддержке своих подопечных борется за его сохранение. Глава строительной компании Борисов (Александр Самойленко) любыми способами хочет достигнуть поставленной цели и нанимает профессионала по решению спорных и скользких вопросов Полунину (Елена Север), а также карьериста Чижикова (Михаил Евланов), который нанимает бандитов Фонаря (Игорь Жижикин) и Быка (Дмитрий Хрусталев). Однако бандиты только усугубляют положение, создавая все больше и больше проблем для Борисова. На большие экраны комедия «Исполняющий обязанности» выйдет в 2025 году.