Татьяна Навка поздравила дочку Надю с победой на международных соревнованиях: «Это был настоящий сюрприз»

Татьяна Навка особое внимание уделяет дочке Надежды, которую родила от Дмитрия Пескова. Она с юных лет изучает несколько иностранных языков, занимается балетом и играет на пианино. Также девочка пошла по стопам своей мамы. Она занимается фигурным катанием.

12 апреля Навка похвасталась, что наследница приняла участие в международных соревнованиях «Кубок родного края», которые прошли в столице Беларуси. Там она завоевала золото.

Татьяна поздравила дочку и выложила фотографии, где чемпионка позирует с наградой на пьедестале почета.