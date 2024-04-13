Татьяна Навка поздравила дочку Надю с победой на международных соревнованиях: «Это был настоящий сюрприз»

Татьяна Навка особое внимание уделяет дочке Надежды, которую родила от Дмитрия Пескова. Она с юных лет изучает несколько иностранных языков, занимается балетом и играет на пианино. Также девочка пошла по стопам своей мамы. Она занимается фигурным катанием.
12 апреля Навка похвасталась, что наследница приняла участие в международных соревнованиях «Кубок родного края», которые прошли в столице Беларуси. Там она завоевала золото.
Татьяна поздравила дочку и выложила фотографии, где чемпионка позирует с наградой на пьедестале почета.
«Надюше очень нравится заниматься спортом, тренироваться, и как мама в свое время, она тоже мечтает об Олимпийских играх», — поделилась фигуристка.
Надежда Пескова победила на соревнованиях. Фото: соцсети Татьяны Навки
Оказалось, что Навка не знала, с каким номером будет выступать дочка. Надя решила ее порадовать накануне дня рождения. Родные до последнего ничего не говорили чемпионке.
«Это был настоящий сюрприз к моему дню рождения, к которому мои родные тщательно готовились и до последнего не раскрывали тайну. Ни Надя, ни мой муж, ни даже тренерский состав мне не сказали, что выступать моя дочь будет с Кармен!» — заявила Татьяна.
Этот образ для нее давно стал знаковым, а также принес ее дочке первое место на соревнованиях.
Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Спасибо, мой маленький ангел, это бесценно!» — добавила она.