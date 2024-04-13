Татьяна Навка поздравила дочку Надю с победой на международных соревнованиях: «Это был настоящий сюрприз»

Татьяна Навка не знала, что дочка выступит с ее номером. Фото: соцсети Татьяны Навки

Татьяна Навка показала дочку Надю на пьедестале почета за границей. Девятилетняя фигуристка подготовила особый номер, чтобы порадовать маму.

Татьяна Навка особое внимание уделяет дочке Надежды, которую родила от Дмитрия Пескова. Она с юных лет изучает несколько иностранных языков, занимается балетом и играет на пианино. Также девочка пошла по стопам своей мамы. Она занимается фигурным катанием. 

12 апреля Навка похвасталась, что наследница приняла участие в международных соревнованиях «Кубок родного края», которые прошли в столице Беларуси. Там она завоевала золото. 

Татьяна поздравила дочку и выложила фотографии, где чемпионка позирует с наградой на пьедестале почета. 

«Надюше очень нравится заниматься спортом, тренироваться, и как мама в свое время, она тоже мечтает об Олимпийских играх», — поделилась фигуристка. 

Надежда Пескова победила на соревнованиях. Фото: соцсети Татьяны Навки

Оказалось, что Навка не знала, с каким номером будет выступать дочка. Надя решила ее порадовать накануне дня рождения. Родные до последнего ничего не говорили чемпионке. 

«Это был настоящий сюрприз к моему дню рождения, к которому мои родные тщательно готовились и до последнего не раскрывали тайну. Ни Надя, ни мой муж, ни даже тренерский состав мне не сказали, что выступать моя дочь будет с Кармен!» — заявила Татьяна. 

Этот образ для нее давно стал знаковым, а также принес ее дочке первое место на соревнованиях. 

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«Спасибо, мой маленький ангел, это бесценно!» — добавила она.

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